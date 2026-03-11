Iga Świątek nie rozpoczęła sezonu 2026 dobrze. Polka mocno przeciętnie spisała się w reprezentacyjnym United Cup, a potem podobnie wypadła w Australian Open oraz turnieju WTA 1000 w Dosze. Nasza gwiazda po porażce w Katarze odpuściła występ w turnieju w Dubaju, na co zdecydowała się także Aryna Sabalenka.

Wobec tego dostała czas na spokojny trening. Efekty tego mieliśmy dostać podczas rywalizacji o tytuł w imprezie rangi WTA 1000 w Indian Wells. Po pierwszym meczu w Kalifornii można było mieć pewne wątpliwości. Występ przeciwko Marii Sakkarii był jednak zgoła odmienną historią.

Świątek uspokaja. Skończyło się na strachu

Polka wzięła rewanż za porażkę w Dosze i pokonała Greczynkę w dwóch setach. W rywalizacji o ćwierćfinał czekała już na nią Karolina Muchova. Pierwsze cztery gemy zapowiadały zacięty bój, ale od tego momentu pełną kontrolę przejęła Świątek, która wygrała 6:2, 6:0.

Zaraz po meczu Iga udzieliła wywiadu bezpośrednio na korcie - Czułam się naprawdę dobrze. Myślę, że gram z meczu na mecz coraz lepiej - rozpoczęła na gorąco Polka po ostatniej piłce.

Polka doceniła także swoją rywalkę, do której ma olbrzymi szacunek i podziw. - Ona jest jedną z tych zawodniczek, które chce zawsze oglądać, jest moją ulubioną zawodniczką. Grałyśmy ze sobą już wiele meczów, znamy się naprawdę dobrze. Ona jest świetną zawodniczką i świetnym człowiekiem.

Nie zabrakło także wspomnienia o kibicach. - Kocham grać tutaj. Kocham te warunki. Z każdym rokiem rozumiem je coraz lepiej i mogę lepiej wykorzystywać swoje atuty. Myślę, że potrafię tutaj grać naprawdę solidnie. To dla mnie przyjemność grać przed takimi kibicami - podsumowała w rozmowie na korcie.

Pod koniec spotkania Iga Świątek upadła na kort, chwytając się za kostkę. Serce kibiców od razu zamarło. Po meczu Polka na całe szczęście uspokoiła wszystkie zaniepokojone dusze. - Nic się nie dzieje, będzie siniak. Po prostu uderzyłam się rakietą. Zabolało, bo trafiłam w jakiś czuły punkt - zdradziła w wywiadzie dla "Canal Plus".

- Wróciła do takiej zdecydowanie bardziej zbilansowanej gry. Jest mniej strzelania na oślep, mam taką pewność, że mogę grać spokojnie. Ten czas po Dosze był naprawdę dobrze przepracowany - podsumowała nasza gwiazda. W ćwierćfinale Iga zagra ze Svitoliną lub Siniakovą.

Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian Wells MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

