Przez dłuższy czas nic nie wskazywało na to, by któraś z rezerwowych zawodniczek weszła do gry podczas WTA Finals w Rijadzie. Wczoraj wieczorem sytuacja uległa jednak zmianie. Dzień przed ostatnim meczem grupowym wycofała się Jessica Pegula. Amerykanka miała rywalizować dzisiaj z Igą Świątek, ale zrezygnowała z dalszego udziału w turnieju z powodu kontuzji lewego kolana. W jej miejsce weszła pierwsza oczekująca tenisistka - Daria Kasatkina. I to właśnie Rosjankę zobaczymy w starciu z naszą reprezentantką nie przed godz. 13:30 czasu polskiego.

