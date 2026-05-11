Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w tegorocznej edycji turnieju Internazionali d'Italia od pokonania Caty McNally. Zwycięstwo to zdecydowanie nie przyszło jej jednak łatwo. W drugim secie Amerykanka postawiła twarde warunki, przez co mecz rozstrzygnął się dopiero w dodatkowej partii.

Starcie, mimo że pasjonujące, dostarczyło fanom talentu Raszynianki sporo powodów do obaw. W 1/16 finału włoskiej imprezy miała się ona bowiem zmierzyć z nieco wyżej notowaną zawodniczką, niż jej poprzednia rywalka - Elisabettą Cocciaretto. Przed tym meczem reprezentantka gospodarzy odprawiła z kwitkiem Sinję Kraus oraz Emmę Navarro.

Wielu kibiców zapewne spodziewało się równie emocjonującego starcia, jak w przypadku meczu z McNally. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Świątek od samego początku zdominowała rywalkę, nie dając jej zbyt dużego pola do popisu. W pierwszej partii tenisistka z kraju nad Wisłą przegrała raptem jednego gema.

W drugim secie taka sytuacja nie powtórzyła się już, bowiem Świątek zapisała na swoim koncie wszystkie rozegrane wymiany. Tym sposobem dość gładko awansowała do 1/8 finału zmagań, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką, prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego.

Pogrom w meczu Świątek w Rzymie. To pomogło jej odnieść sukces

Po meczu Iga Świątek została zapytana między innymi o to, jak warunki atmosferyczne wpłynęły na dyspozycję zawodniczek. Starcie Świątek z McNally odbywało się bowiem w sesji porannej, podczas gdy z Cocciaretto Polka grała dopiero w sesji wieczornej. Dodatkowo, wilgotność powietrza podczas jej starcia z Włoszką była dość wysoka. Paradoksalnie, Świątek uznała to jednak jako spory atut.

- W sesji dziennej grałam dość wcześnie, więc to nie było tak, że grałyśmy z Caty w największym upale. Ale bez dwóch zdań, dziś było bardzo wilgotno i w sumie cały mecz kropiło. Czuć było, że ta piłka jest jeszcze cięższa, ale wydawało mi się, że to sprawia, że moje piłki są jeszcze trudniejsze więc akurat mi to pasowało - przyznała w krótkiej pomeczowej wypowiedzi Iga Świątek.

Polka odniosła się także do nadchodzącego meczu z Osaką oraz ewentualnego wpływu warunków atmosferycznych na to starcie. Ono również odbędzie się w sesji wieczornej, jednak planowo zostało ustawione na nieco wcześniejszą godzinę. Dlatego Polka spodziewa się bardziej słonecznych warunków.

Dużo większym wyzwaniem z perspektywy Igi Świątek może być natomiast szybkie przyzwyczajenie się do gry na innym korcie. Spotkanie z Włoszką rozgrywane było bowiem na Campo Centrale, natomiast zbliżający się mecz z Osaką odbędzie się na jednym z bocznych kortów. Polka szybko spuentowała jednak, że dla zawodniczek ze światowego topu taka zmiana nie powinna stanowić wielkiego problemu.

Powiedziałabym, że inny kort to będzie coś, do czego trzeba się dostosować. Nie będziemy (z Osaką red.) grały na korcie centralnym. Ale przyznam, że to nie ma znaczenia. Jeśli chce się dobrze zagrać na turnieju, trzeba umieć zagrać w każdych warunkach.

Iga Świątek ANDREW MEDICHINI East News

Iga Świątek w Rzymie Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Naomi Osaka CHARLY TRIBALLEAU AFP

Caty McNally zaczepiła Francisca Roiga i sztab Igi Świątek INTERIA.PL