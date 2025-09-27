Świątek ujawnia już na początek. A Chińczycy zachwyceni, podziękowania po polsku

Mało kto spodziewał się dzisiaj problemów raszynianki w starciu z dużo niżej notowaną Yue Yuan. Przedstawicielka gospodarzy miała co prawda przewagę w postaci gry przed własną publicznością, ale stać ją było tylko na chwilowy zryw na początku drugiej partii. Iga Świątek wykorzystywała bezlitośnie każdy błąd przeciwniczki i w pewnym stylu pokonała ją 6:0, 6:3. Lepszego powrotu na chińskie korty wiceliderka zestawienia WTA po prostu nie mogła sobie wyobrazić.

W kolejnych spotkaniach podopieczna Wima Fissette'a może mieć większe wsparcie lokalnych kibiców. A wszystko ze względu na tradycyjny pomeczowy wywiad. Nie zabrakło ciepłych słów do nieco podłamanej publiczności. Wcześniej jednak triumfatorka tegorocznego Wimbledonu skupiła się na dzielnie walczącej rywalce. "Dobrze czytała mecz. Na pewno nie było łatwo. Każdy mecz na takim poziomie jest zacięty. Cieszę się, że udało mi się go tak zakończyć. Jestem również szczęśliwa, że tu wróciłam i ponownie zagrałam na tym korcie. Jest naprawdę pięknie, fantastycznie, że mogę grać przed wami. Dziękuję za przybycie" - przyznała uradowana Polka.

Pewny awans Świątek. A teraz możliwa nagroda, zdradziła plany na najbliższe dni

24-latka ponownie znalazła się na pekińskiej liście startowej. Rok temu przymusowo musiała odpuścić turniej z powodu zawieszenia. W 2023 natomiast nie miała sobie równych, zgarniając główne trofeum. "Dwa lata temu był tutaj wspaniały turniej. Więc na pewno dzięki temu mam dobre wspomnienia i byłam podekscytowana, że tutaj ponownie przylatuję. Ale każda impreza to inna historia, dlatego trzeba zacząć od początku i cały czas ciężko pracować. Za mną już kilka dobrych tygodni w Azji. Cieszę się, że mogę kontynuować przygodę w innym mieście, wracam do was pojutrze" - dodała.

W stolicy Chin podopieczna Wima Fissette'a ma bardzo ambitne plany pozasportowe. "Na pewno chciałabym zobaczyć Wielki Mur Chiński, poza tym centrum miasta. Muszę przyznać, że dwa lata temu nie miałam na to zbyt wiele czasu. W tym roku też stawiłam się późno na miejscu, bo grałam wcześniej w Seulu. Dlatego właśnie zwiedzanie oraz poznanie miasta byłoby świetne" - zakończyła. A w nagrodę za docenienie miasta prowadzący wywiad w języku polskim odpowiedział jej "dziękuję".

Kolejne spotkanie Iga Świątek rozegra przeciwko Camili Osorio.

