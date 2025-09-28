Świątek uderzyła w WTA. O tych słowach będzie głośno. "To szalone"

Na pierwszym etapie "tysięcznika" w Pekinie Iga Świątek otrzymała wolny los. Zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, w której bezproblemowo rozbiła reprezentantkę gospodarzy - Yue Yuan - 6:0, 6:3. Po triumfie w efektownym stylu Polka udała się na konferencję prasową, podczas której dziennikarze wypytywali ją wiele różnych ciekawych aspektów.

- Mój powrót do Chin był wspaniały. Uwielbiam ten kort. Jest piękny i czuję się na nim bardzo dobrze - powiedziała nasza reprezentantka. Jedno z pytań dotyczyło ilości spotkań, jakie tenisiści rozgrywają w trakcie sezonu.

Godziny do meczu Świątek, a tu takie słowa. Polka zwróciła się do WTA

W tym temacie Świątek ma jasną opinię, o czym świadczą jej pierwsze słowa z konferencji prasowej.

Myślę, że gramy za dużo, a harmonogram jest szalony

- Staram się dzielić cały na poszczególne części sezonu i skupiać się na tym, co nadchodzi. Inaczej jest ciężko. Po czterotygodniowym okresie przygotowawczym i ośmiodniowych wakacjach, gdy patrzę pod koniec grudnia i myślę o tym, co mnie czeka w ciągu następnych jedenastu miesięcy, to jest to przytłaczające - dodała, odnosząc się do trudów kampanii.

A te w przypadku Świątek są naprawdę ogromne, ponieważ 24-latka w jednym sezonie potrafi zagrać nawet około 80 spotkań. - Najlepiej wszystko robić krok po kroku, ponieważ harmonogram jest wymagający i trudny - zaznaczyła.

Teraz polską tenisistkę czeka spotkanie 1/16 finału przeciwko Camili Osorio. Mecz z udziałem Polki zaplanowano na poniedziałek około godz. 8:30. Relacja na żywo w Interii Sport.

- Cały sezon składa się z małych kroków, które stawiam każdego dnia. Koncentruję się na tym, żeby być coraz lepszym, a ten pierwszy mecz był świetną okazją, żeby poznać kort i poczuć panujące warunki. Będą inni przeciwnicy o innym stylu gry i to, że zagrałam dobrze dzisiaj, nie oznacza, że będę grała dobrze przez resztę tygodnia. Muszę być gotowa na każde wyzwanie - zapowiadała Świątek po wspomnianym pojedynku z Chinką.

Iga Świątek staje przed szansą na drugi triumf w China Open JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP