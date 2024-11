Ten oczywiście Świątek zdominowała, wygrywając prawie wszystko, co tylko było możliwe, na czele z Wielkim Szlemem w Paryżu. Ten zapewnił naszej gwieździe oczywiście największy zarobek w tym sezonie i podchodząc do WTA Finals Polka w rubryce "zarobki za sezon 2024" miała zapisaną kwotę nieco ponad siedmiu i pół miliona dolarów. W Arabii Saudyjskiej nagrody są wręcz kosmiczne, bo pula nagród wyniosła ponad 15 milionów dolarów i jest to prawie siedemdziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do Cancun.