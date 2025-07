Świątek tymi słowami rozpętała burzę. Znany kucharz musiał wkroczyć do akcji

Iga Świątekmocno zaskoczyła po meczu z Danielle Collins. Polka zapytana o to, co zje po wygranej podczas pomeczowego wywiadu wyjawiła, że marzy jej się danie, które doskonale pamięta z czasów dzieciństwa i ostatnio ponownie wróciło do jej menu. "Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami. Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe!" - namawiała kibiców obecnych na trybunach kortu centralnego. Wtedy jeszcze raszynianka nie wiedziała, że jej słowa rozpętają istną burzę. I to na skalę światową.