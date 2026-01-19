​Świątek tylko wzruszyła ramionami. Niepokojące sceny w Melbourne, Fissette na wszystko patrzył

"Cztery miesiące temu z Yue Yuan uporała się w Pekinie bez większych problemów. Dziś te kłopoty na początku się pojawiły, Chinka wygrała dwa pierwsze gemy. Polka szukała właściwego rytmu, a zanim go znalazła, minęło ponad pół godziny. Iga musiała odrabiać straty, przegrywała już 3:5" - relacjonował Andrzej Grupa z Interii Sport.

Na szczęście wiceliderka światowego rankingu zdołała odmienić losy meczu. W pierwszej partii doprowadziła do tie-breaka, w którym pokonała rywalkę 7:5. Następnie zawodniczki przystąpiły do seta numer dwa.

W nim mistrzyni ostatniej edycji Wimbledonu już wyraźnie zaznaczyła swoją przewagę. Po dwukrotnym przełamaniu prowadziła 3:0. W końcu to Chince udało się wygrać gema przy podaniu Świątek, jednak dominacja 24-latki była już znacząca.

W końcu Polka doczekała się pierwszej piłki meczowej przy stanie 5:3, 40:30 z jej perspektywy. Wówczas piłka była po stronie Yue Yuan. Tenisistki prowadziły zaciętą wymianę. Chinka nieco wolnej uderzyła po krosie, z czego momentalnie chciała skorzystać Iga Świątek.

Raszynianka ustawiła się, po czym z dużą mocą "strzeliła" forhendem po linii. Niestety piłka wyraźnie wylądowała w korytarzu deblowym. Tym trudnym do wykonania zagraniem polska zawodniczka chciała zakończyć pojedynek, jednak tego dnia ewidentnie zagrania forhendowe nie były jej najmocniejszą stroną. Często uderzała nieczysto, piłka odbijała się od ramy, po czym szybowała wysoko w górę, najczęściej w aut.

Dlatego też po niewykorzystanym meczbolu 24-latka stanęła jak wryta w ziemię i ostentacyjnie wzruszała ramionami z bezradności, ze skwaszoną miną, spoglądając w kierunku swojego boksu. - No to jest reakcja drugiej rakiety świata. Pytanie mi się rodzi w głowie: kto bronił jej pograć jeszcze? Po co takie szukanie "strzału" z trudniej pozycji? - zastanawiali się komentatorzy "Eurosportu".

Iga Świątek bezradna zrzut ekranu Eurosport materiał zewnętrzny

Na szczęście drugą piłkę meczową Świątek wykorzystała już bezproblemowo. Tak czy inaczej przed meczem drugiej rundy Polka musi popracować z Wimem Fissett'em nad zagraniami forhendowymi. Na tym etapie zmierzy się z Marie Bouzkovą.

Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Iga Świątek, 19.01.2026 r. Aaron Favila East News

Iga Świątek Aaron Favila East News