​Świątek tylko wzruszyła ramionami. Niepokojące sceny w Melbourne, Fissette na wszystko patrzył

Michał Chmielewski

Iga Świątek z pewnością najadła się strachu w meczu pierwszej rundy Australian Open. W poniedziałkowy poranek polskiego czasu nasza reprezentantka mierzyła się z Yue Yuan, która szczególnie w pierwszym secie sprawiła jej wiele problemów. W końcu Polka doczekała się pierwszej piłki meczowej, której nie potrafiła wykorzystać. Jej mina i zachowanie mówiły same za siebie.

Mężczyzna w żółtej czapce z daszkiem zamyślony, opiera palce na ustach, w tle rząd beżowych foteli stadionowych, w prawym górnym rogu widoczna wstawka z młodą kobietą w białym sportowym stroju i fioletowej czapce, w trakcie meczu tenisowego.
Iga Świątek, Wim FissetteBENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / BELGA VIA AFP / zrzut ekranu EurosportAFP

"Cztery miesiące temu z Yue Yuan uporała się w Pekinie bez większych problemów. Dziś te kłopoty na początku się pojawiły, Chinka wygrała dwa pierwsze gemy. Polka szukała właściwego rytmu, a zanim go znalazła, minęło ponad pół godziny. Iga musiała odrabiać straty, przegrywała już 3:5" - relacjonował Andrzej Grupa z Interii Sport.

Na szczęście wiceliderka światowego rankingu zdołała odmienić losy meczu. W pierwszej partii doprowadziła do tie-breaka, w którym pokonała rywalkę 7:5. Następnie zawodniczki przystąpiły do seta numer dwa.

To Świątek zrobiła przy piłce meczowej. Kompletna bezradność

W nim mistrzyni ostatniej edycji Wimbledonu już wyraźnie zaznaczyła swoją przewagę. Po dwukrotnym przełamaniu prowadziła 3:0. W końcu to Chince udało się wygrać gema przy podaniu Świątek, jednak dominacja 24-latki była już znacząca.

W końcu Polka doczekała się pierwszej piłki meczowej przy stanie 5:3, 40:30 z jej perspektywy. Wówczas piłka była po stronie Yue Yuan. Tenisistki prowadziły zaciętą wymianę. Chinka nieco wolnej uderzyła po krosie, z czego momentalnie chciała skorzystać Iga Świątek.

    Raszynianka ustawiła się, po czym z dużą mocą "strzeliła" forhendem po linii. Niestety piłka wyraźnie wylądowała w korytarzu deblowym. Tym trudnym do wykonania zagraniem polska zawodniczka chciała zakończyć pojedynek, jednak tego dnia ewidentnie zagrania forhendowe nie były jej najmocniejszą stroną. Często uderzała nieczysto, piłka odbijała się od ramy, po czym szybowała wysoko w górę, najczęściej w aut.

    Dlatego też po niewykorzystanym meczbolu 24-latka stanęła jak wryta w ziemię i ostentacyjnie wzruszała ramionami z bezradności, ze skwaszoną miną, spoglądając w kierunku swojego boksu. - No to jest reakcja drugiej rakiety świata. Pytanie mi się rodzi w głowie: kto bronił jej pograć jeszcze? Po co takie szukanie "strzału" z trudniej pozycji? - zastanawiali się komentatorzy "Eurosportu".

    Kobieta w sportowym stroju tenisowym i fioletowej czapce z daszkiem stoi bokiem na ciemnym tle. Jej spojrzenie skierowane jest na bok, na twarzy widoczny wyraz koncentracji. Na koszulce widoczne są logotypy sponsorów.
    Iga Świątek bezradnazrzut ekranu Eurosportmateriał zewnętrzny

    Na szczęście drugą piłkę meczową Świątek wykorzystała już bezproblemowo. Tak czy inaczej przed meczem drugiej rundy Polka musi popracować z Wimem Fissett'em nad zagraniami forhendowymi. Na tym etapie zmierzy się z Marie Bouzkovą.

    Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób
    Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposóbANTHONY WALLACE / AFPAFP
    Tenisistka w sportowym stroju wykonuje energiczny zamach rakietą podczas odbicia piłki tenisowej.
    Iga Świątek, 19.01.2026 r.Aaron FavilaEast News
    Kobieta siedząca przy stole konferencyjnym z mikrofonem, unosząca ręce, w tle napisy MELBOURNE oraz logotypy sponsorów, po prawej stronie butelka z niebieską etykietą.
    Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News

