Ranking WTA Race to coś innego niż zwykły ranking WTA, który decyduje o rozstawieniach w poszczególnych turniejach, daje często wolne pierwsze rundy czołowym zawodniczkom oraz ułatwia im drogę do kolejnych sukcesów. Lista Race obejmuje wyłącznie rywalizację od początku danego roku, a nie przez ostatni rok. Czyli Idze Świątek do "normalnego" rankingu wciąż np. liczy się wygrany US Open na początku września 2022 roku, ale w Race - już nie.