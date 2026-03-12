Świątek tuż po meczu z Muchovą nadała pilny komunikat. Poszło w świat

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek pokazała w środę swój najlepszy tenis i po zaledwie 77 minutach awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells, pokonując Karolinę Muchovą 6:2, 6:0. Po meczu z czeską gwiazdą sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zamieściła w mediach społecznościowych komunikat, w którym zwróciła się bezpośrednio do rywalki.

Iga Świątek po meczu zwróciła się do Karoliny Muchovej
Iga ŚwiątekDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News

Iga Świątek pewnym krokiem zmierza po trzecie w karierze końcowe trofeum w turnieju rangi WTA 1000 Indian Wells. W środę sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa awansowała do ćwierćfinału imprezy, eliminując w 1/8 finału Karolinę Muchovą. Czeszka, choć niezwykle doświadczona i utalentowana, w środowym starciu z Polką nie miała żadnych szans. Popełniała wiele oczywistych błędów, które nasza sportsmenka znakomicie wykorzystywała. O tym, jak ogromną dominację nad Czeszką miała Iga, świadczy sam fakt, że od stanu 2:2 do dwóch w pierwszym secie, Polka wygrała kolejne 10 gemów z rzędu i po zaledwie 77 minutach ostatecznie odprawiła Czeszkę z kwitkiem, wygrywając 6:2, 6:0.

Świątek ograła Czeszkę do zera, tyle zarobi za ten triumf. Olbrzymia kwota

Iga Świątek po meczu zwróciła się do Karoliny Muchovej w mediach społecznościowych. Króciutko

Choć tego dnia Muchova wcale nie grała swojego najlepszego tenisa, na krótko po batalii z Czeszką wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa wypowiedziała o swojej rywalce piękne słowa. Jak przyznała w rozmowie z mediami, Karolina to jedna z niewielu zawodniczek, której mecze Polka stara się śledzić na bieżąco. Przed starciem z nią Raszynianka nazwała nawet Czeszkę "kobiecym Rogerem Federerem". 

Wkrótce potem nadszedł czas na kolejne uprzejmości ze strony sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. W mediach społecznościowych zamieściła ona bowiem wymowny wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do Karoliny Muchovej. "Dziękuję Karolina, zawsze jest przyjemnością dzielić z tobą kort. Czas na kolejny mecz jutro. Ćwierćfinał, jedziemy!" - ogłosiła Świątek na swoim profilu na Instagramie.

W ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek zagra z Eliną Switoliną, a czasu na regeneracje wcale nie będzie dużo - mecz z Ukrainką zaplanowano bowiem na czwartek, 12 marca. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

Świątek nie zdążyła zejść z kortu. Błyskawiczny komunikat. Czekali z tym do końca

Kobieta ubrana w sportową odzież i czapkę z daszkiem trzyma zaciśniętą dłoń na rakiecie tenisowej, wyrażając silne emocje podczas meczu.
Iga ŚwiątekClive BrunskillAFP
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News
Kobieta w białym stroju sportowym z pomarańczową opaską na głowie uderza dwuręcznym backhandem żółtą piłkę tenisową, skupiona na grze.
Karolina MuchovaIZHAR KHANAFP
Daniil Medvedev - Alex Michelsen. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja