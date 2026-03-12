Świątek tuż po meczu z Muchovą nadała pilny komunikat. Poszło w świat

Iga Świątek pewnym krokiem zmierza po trzecie w karierze końcowe trofeum w turnieju rangi WTA 1000 Indian Wells. W środę sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa awansowała do ćwierćfinału imprezy, eliminując w 1/8 finału Karolinę Muchovą. Czeszka, choć niezwykle doświadczona i utalentowana, w środowym starciu z Polką nie miała żadnych szans. Popełniała wiele oczywistych błędów, które nasza sportsmenka znakomicie wykorzystywała. O tym, jak ogromną dominację nad Czeszką miała Iga, świadczy sam fakt, że od stanu 2:2 do dwóch w pierwszym secie, Polka wygrała kolejne 10 gemów z rzędu i po zaledwie 77 minutach ostatecznie odprawiła Czeszkę z kwitkiem, wygrywając 6:2, 6:0.

Choć tego dnia Muchova wcale nie grała swojego najlepszego tenisa, na krótko po batalii z Czeszką wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa wypowiedziała o swojej rywalce piękne słowa. Jak przyznała w rozmowie z mediami, Karolina to jedna z niewielu zawodniczek, której mecze Polka stara się śledzić na bieżąco. Przed starciem z nią Raszynianka nazwała nawet Czeszkę "kobiecym Rogerem Federerem".

Wkrótce potem nadszedł czas na kolejne uprzejmości ze strony sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. W mediach społecznościowych zamieściła ona bowiem wymowny wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do Karoliny Muchovej. "Dziękuję Karolina, zawsze jest przyjemnością dzielić z tobą kort. Czas na kolejny mecz jutro. Ćwierćfinał, jedziemy!" - ogłosiła Świątek na swoim profilu na Instagramie.

W ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek zagra z Eliną Switoliną, a czasu na regeneracje wcale nie będzie dużo - mecz z Ukrainką zaplanowano bowiem na czwartek, 12 marca. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

