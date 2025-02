Świątek trzecia, przewrót za plecami Polki. WTA informuje o ogromnych zmianach

Ranking WTA Race to zestawienie, które bierze pod uwagę wyłącznie rezultaty osiągnięte w danym roku. Skonstruowano go zwłaszcza po to, by wyłonić najlepsze tenisistki, które wezmą udział w imprezie kończącej sezon WTA, czyli WTA Finals. Z racji tego, że jesteśmy wciąż w początkowej fazie tegorocznych zmagań, sytuacja w tym rankingu jest bardzo dynamiczna i potrafi się zmieniać z tygodnia na tydzień.

