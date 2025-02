Świątek triumfuje po thrillerze, Noskova znów pokonana. Będzie hit z Polką w ćwierćfinale

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczne zmagania podczas Qatar TotalEnergies Open od zwycięstwa w starciu z Marią Sakkari 6:3, 6:2. Nasza tenisistka miała trochę kłopotów w początkowej fazie pojedynku, w pewnym momencie było 3:2 dla Greczynki z przełamaniem. Od tego momentu zawiązała się jednak seria ośmiu gemów z rzędu wygranych przez Polkę. Ten fragment zupełnie odmienił rywalizację na korcie centralnym w Dosze i dzięki temu to 23-latka zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań. Reklama

W dzisiejszej rywalizacji o ćwierćfinał rozgrywek w stolicy Kataru czekał ją pojedynek z Lindą Noskovą. Chociaż Iga prowadziła 4-1 w zestawieniu H2H, to większość tych spotkań odbywała się na trzysetowym dystansie i do końca nie było wiadomo, która tenisistka wygra dany mecz. Tym razem rywalizacja odbywała się w miejscu, gdzie Iga triumfowała w trzech poprzednich edycjach.

Trzy sety w meczu Świątek - Noskova. Rybakina długo oczekiwała na swoją ćwierćfinałową rywalkę

Mecz rozpoczynał się od serwisu Świątek. Polka dobrze weszła w spotkanie, pewnie utrzymała swoje podanie. Chwilę później w podobny sposób odpowiedziała rywalka. Podczas trzeciego rozdania obserwowaliśmy stan równowagi. Końcówka należała jednak do Igi, która w ostatnim punkcie popisała się asem i w ten sposób ponownie znalazła się z przodu. W czwartym gemie pojawił się pierwszy break point dla naszej tenisistki. Noskova rozegrała jednak świetną akcję i oddaliła zagrożenie. Potem dołożyła jeszcze dwa punkty i mieliśmy 2:2.

W trakcie piątego rozdania pod presją znalazła się wiceliderka rankingu. Po odrobinie szczęścia i kilku dobrych zagraniach Linda otrzymała dwie okazje na przełamanie. W kluczowym momencie Świątek mocno pomogła sobie serwisem. Najpierw as, potem nieprzyjemne podania z kickiem na zewnątrz. Ostatecznie to 23-latka cieszyła się z prowadzenia 3:2. To nie był koniec problemów Świątek przy swoim podaniu. W siódmym gemie rywalka miała w sumie trzy break pointy, ale to nadal nie wystarczyło do przełamania. Iga znów wydatnie pomogła sobie serwisem i oddaliła zagrożenie.

Chwilę później Polka posłała dwa kapitalne returny i miała dobrą okazję do tego, by wypracować sobie trzy okazje na 5:3. Straciła jednak inicjatywę w wymianie, a potem Czeszka "odkręciła" gema. Asem z drugiego podania wyrównała na 4:4. W dziewiątym rozdaniu Iga doczekała się pierwszego od dawna łatwo wygranego gema przy swoim serwisie. Zgarnęła go bez straty punktu i przerzuciła presję pozostania w grze w pierwszym secie na stronę przeciwniczki. Noskova odpowiedziała jednak w najlepszy możliwy sposób - posłała cztery asy z rzędu i również utrzymała podanie do zera.

Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka dla losów premierowej partii spotkania obfitowała w sporo błędów, zwłaszcza ze strony Świątek. To był zupełnie inny obraz gry niż do tej pory. Wcześniej zawodniczki imponowały wręcz jakością zagrań. Czeszka również zaliczyła sporą pomyłkę na początku tie-breaka, ale nie miała ona żadnych konsekwencji. Od stanu 1-1 punkty wędrowały jedynie na konto Noskovej. Czeszka zachowała chłodniejszą głowę w decydującym momencie pierwszej odsłony i dzięki temu triumfowała w niej 7:6(1). Reklama

Nerwowo rozpoczął się także drugi set. Iga ciągle wyglądała na sfrustrowaną i pachniało przełamaniem. Na szczęście Polka wyciągnęła gema ze stanu 0-30 i wygrała go po rywalizacji na przewagi. Chwilę później kryzys miała Linda. Po dwóch podwójnych błędach serwisowych z rzędu pojawiły się dwie okazje dla Igi na 2:1. Nasza reprezentantka nie zdołała jednak wykorzystać żadnej z tych szans. Ostatecznie to Czeszka ponownie znalazła się na prowadzeniu.

Podczas piątego rozdania doczekaliśmy się pierwszego przełamania na korzyść raszynianki. Świątek znów wyszła na prowadzenie 40-15 i tym razem posłała kąśliwy return pod nogi Czeszki, po którym 20-latka nie odegrała piłki na drugą stronę. Niestety, po chwili Iga straciła to, na co tak ciężko pracowała. Popełniła podwójny błąd serwisowy przy break poincie i znów zrobiło się nerwowo.

W kolejnych minutach zachowała się korzystna tendencja dla returnujących. Iga wywalczyła sobie kolejne przełamanie po świetnym returnie zagranym po crossie. Tym razem Polka potwierdziła breaka, chociaż znów nie było łatwo. Musiała wracać ze stanu 15-30, ale wszystko spuentowała pięknym asem do środka. Nasza tenisistka utrzymała prowadzenie do końca partii, chociaż Noskova miała break pointa na 5:5, przy którym piłka była w grze. Końcówka ułożyła się po myśli raszynianki. Rezultatem 6:4 Świątek doprowadziła do trzeciej odsłony batalii o ćwierćfinał. Reklama

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się idealnie dla Igi, bowiem już na starcie doszło do przełamania podania Czeszki. 20-latka nie wytrzymała i popełniła podwójny błąd serwisowy przy break poincie. Noskova czuła, że pojedynek zaczyna jej wymykać się spod kontroli. Miała coraz więcej pomyłek, które nie przydarzały się w początkowej fazie rywalizacji. Świątek utrzymała swoje podanie i odskoczyła na 2:0.

Po słabszym fragmencie Linda zaczęła odzyskiwać kontrolę nad uderzeniami. W czwartym gemie odrobiła stratę przełamania, a chwilę później znalazła się na prowadzeniu 3:2. Niebezpiecznie zrobiło się podczas ósmego rozdania, gdy Czeszka prowadziła 30-0 przy serwisie naszej tenisistki. Od tego momentu punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto raszynianki, dzięki czemu zrobiło się 4:4.

Podbudowana wyjściem z opresji wiceliderka rankingu ruszyła po przełamanie, które okazało się kluczowe dla losów całego pojedynku. Chwilę później Iga wyserwowała sobie zwycięstwo 6:7(1), 6:4, 6:4. Dzięki temu w czwartek Polka zagra o półfinał WTA 1000 w Dosze z Jeleną Rybakiną. Obie spotkały się przed rokiem w stolicy Kataru i wówczas rywalizowały w pojedynku o tytuł. Wtedy Świątek wygrała mecz 7:6(8), 6:2. Mamy nadzieję, że i tym razem nasza reprezentantka zejdzie z kortu jako triumfatorka. Reklama

Rybakina pokonuje Sramkovą w dwóch setach i awansuje do ćwierćfinału Qatar Open

