Świątek triumfuje, a zaraz potem taka wiadomość. Kosmiczna przewaga Polki nad rywalkami

W pamięci zapadnie nam m.in. spotkanie raszynianki z Anastazją Potapową. Rosjanka zdobyła zaledwie 10 punktów w całym spotkaniu, co przełożyło się na wynik 6:0, 6:0 dla liderki rankingu WTA . Pojedynek potrwał zaledwie 40 minut, co równało się z najkrótszą rozgrywką dla 23-latki w jej dotychczasowej zawodowej karierze.

Gigantyczna przewaga Igi Świątek w rankingach WTA. Rywalki daleko z tyłu

Wiemy już, że raszynianka, która aktualnie spędza 106. tydzień na pozycji liderki rankingu WTA, zagwarantowała już sobie ponad 113 tygodni na szczycie . Do kiedy dokładnie? Ciężko na ten moment określić, bowiem nie znamy jeszcze dokładnych planów startowych zawodniczek na turnieje po igrzyskach olimpijskich. Matematycznie jednak Świątek może być spokojna o swoją pozycję przez co najmniej dwa miesiące.

Fantastycznie układa się również sytuacja, jeśli chodzi o zestawienie WTA Race. W tej chwili Iga ma już na koncie 7335 pkt, co przekłada się na kwalifikację do WTA Finals już na początku czerwca. To ewenement - po pięciu miesiącach sezonu Polka ma już gwarancję występu w turnieju dla najlepszych zawodniczek roku, mimo że on odbędzie się dopiero... w listopadzie. Druga w zestawieniu Race Sabalenka posiada 4358 pkt, a trzecia Rybakina - 4013. Raszynianka ma zatem blisko 3000 oczek przewagi nad drugą tenisistką.