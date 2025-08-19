Świątek triumfuje, a tu takie słowa. Eksperci wydali wyrok. Zwrócili uwagę na jedno

Iga Świątek udowodniła, że w ostatnich miesiącach jest w wyśmienitej formie. Po triumfie na Wimbledonie wpadka przytrafiła się w Montrealu, gdzie przegrała z zawsze groźną Clarą Tauson. Zupełnie inaczej było w Cincinnati. Tam Polka w każdym ze spotkań nie straciła seta, aż do samego finału z Jasmine Paolini, w którym triumfowała 7:5, 6:4.

- Chcę podziękować mojemu zespołowi. Dziękuję Wam za to, że pomagacie mi stać się lepszą tenisistką i uczycie mnie, jak radzić sobie lepiej na szybkich nawierzchniach. Jestem zszokowana i przeszczęśliwa. Dziękuję mojemu teamowi oraz rodzinie za nieustanne wsparcie - mówiła zachwycona 24-latka zaraz po wygranej z Włoszką, prosto z kortu.

Tak eksperci podsumowali zwycięstwo Świątek. Co za słowa

Na kolejny sukces naszej tenisistki szybko zareagowali eksperci. Wśród gratulacji i pochwał niektórzy z nich nie ukrywali, że występy Świątek w Cincinnati bywały nerwowe.

"Bywało nerwowo w tym meczu i całym turnieju w Cincinnati u Igi Świątek, ale w kluczowych momentach nerwy ze stali. Nagrodą 24. tytuł w karierze. Dobry znak przed US Open. A Jasmine Paolini zasłużyła na nagrodę specjalną za fenomenalną akcję na 3:3 w 2. secie" - czytamy na profilu Agnieszki Niedziałek ze Sport.pl.

"Finał z Paolini to dowód na to, że Iga Świątek wykonała ogromną pracę w pierwszej części sezonu. Pracę, która teraz procentuje. Wolny początek, niedomknięty set, a nie było widać nerwów, cały czas wiara w swój tenis. Serwis pojawiał się i znikał. Arcycenny tytuł w Cincinnati" - ocenia Hubert Błaszczyk, który dodaje, że Polka na US Open jedzie jako faworytka do zwycięstwa.

"Iga Świątek ma w dorobku tytuły we wszystkich najważniejszych turniejach w USA na kortach twardych" - odnotował Rafał Smoliński.

"Polka pokonała w finale Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i zdobyła swój 24. tytuł w głównym cyklu kobiecych rozgrywek. Dzięki tej wygranej nasza tenisistka awansuje na pozycję wiceliderki rankingu. Gratulacje, Iga!" - czytamy na eksperckim profilu "Z kortu".

"IGA ŚWIĄTEK NOWĄ WICELIDERKĄ RANKINGU WTA! Pierwszy finał w karierze w Cincinnati i od razu zwycięstwo. Kolejny turniej rangi WTA 1000 trafia do gabloty Igi. Po zwycięstwie z Jasmine Paolini Iga wyprzedziła w rankingu Coco Gauff" - pisze Dawid Żbik z "Eurosportu".

"24-letnia Iga Świątek, która ma już na koncie 6 tytułów wielkoszlemowych, wygrała 11. turniej WTA 1000 w Cincinnati, pokonując w finale Jasmine Paolini 7-5, 6-4. Powróciła na 2. miejsce w światowym rankingu i będzie rozstawiona z numerem 2 w US Open, unikając przed finałem spotkania z liderką światowego rankingu i obrończynią tytułu Sabalenką" - fascynuje się zagraniczny dziennikarz Jose Morgado.

