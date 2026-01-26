Świątek triumfuje, a tu ogłoszenie jej rywalki. Nietypowa nagroda

Iga Świątek kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała kolejko Yue Yuan, Marie Bouzkovą, Annę Kalinską, a w poniedziałkowym meczu czwartej rundy wyeliminowała Maddison Inglis, triumfując 6:0, 6:3.

Australijka to 168. rakieta świata, która dostała się do turnieju głównego poprzez eliminacje. W Melbourne pokonała Kimberly Birrell i Laurę Siegemnund. Z kolei w trzeciej rundzie nie musiała wychodzić na kort, bowiem Naomi Osaka oddała mecz walkowerem. Inglis tuż po meczu, który trwał zaledwie 74 minut, oceniła swoją postawę.

Jestem jednocześnie rozczarowana i dumna, bo dałam z siebie wszystko. Atmosfera była niesamowita, starałam się cieszyć każdą minutą. Iga jest zawodniczką z innego poziomu, cały czas czujesz presję z jej strony. Nie mam dużego doświadczenia w takich meczach

Australijka przyznawała, że przed rozpoczęciem turnieju nie uwierzyłaby, że zajdzie tak daleko. - To były niesamowite dwa tygodnie, zmieniające moje życie - powiedziała 28-latka, która zarobiła w turnieju równowartość 330 tysięcy dolarów amerykańskich (prawie 1,2 mln złotych). To niemal 25 procent tego, co zarobiła łącznie przez 10 minionych lat.

- To mnóstwo pieniędzy. Najwięcej, ile dostałam na jakimkolwiek turnieju - wyznała i dodała, co zrobi z pieniędzmi. - Większość z tego na pewno zainwestuję w swoją karierę, aby mieć większe wsparcie na zawodach. Ale uwielbiam też zakupy i na pewno kupię sobie coś ładnego. Od bardzo, bardzo dawna chciałam mieć toster Smeg, ale cały czas sobie odmawiałam. Myślę, że to będzie moja nagroda. Może jeszcze kupię czajnik. Uwielbiam sprzęty kuchenne - zdradziła. Inglis marzy o samochodzie Mini Cooper, ale na ten moment nie może pozwolić sobie na taki wydatek.

Warto podkreślić, że Australijka w najnowszym notowaniu rankingu WTA znajdzie się na 113. miejscu. - Do tej pory nawet nie myślałam o rankingu, bo skupiałam się na kolejnych meczach. Taki awans to fajna sprawa, jednak droga do najlepszej setki nadal jest daleka. Potrzebuję teraz trochę odpoczynku, ale nie mogę się doczekać reszty sezonu - opowiadała.

Iga Świątek awansowała do półfinał Australian Open 2025 Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

Rekordowa premia dla Maddison Inglis Asanka Brendon Ratnayake East News

