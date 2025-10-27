WTA Finals to ostatni akt sezonu dla najlepszych tenisistek na świecie. W turnieju, który rozpocznie się w sobotę (1 listopada) w Rijadzie udział weźmie Iga Świątek, a także Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Tenisiski w Arabii Saudyjskiej powalczą o rankingowe punkty, ale także o potężne pieniądze. Stawką jest 1500 punktów i ponad 5 milionów dolarów.

Świątek w Rijadzie. Znamy datę losowania WTA Finals

Iga Świątek jest już w Rijadzie. Ma za sobą nawet pierwszy trening. Garbine Muguruza, która dziś pełni funkcję dyrektorki tego turnieju zamieściła na instagramie kilkusekundowy film z kortu centralnego, na którym widać Anismovą i Świątek.

WTA Finals ma nieco inne zasady niż pozostałe turnieje w tourze. Tenisistki podzielone zostaną na dwie grupy. Każda z nich rozegra trzy spotkania, a dwie najlepsze awansują do półfinałów. Wiadomo, że Polka rozstawiona będzie z numerem "2", a więc w fazie grupowej na pewno nie zmierzy się z Aryną Sabalenką, ponieważ Polka i Białorusinka znalazły się w pierwszym koszyku. W drugim są Gauff oraz Anisimova, w trzecim Pegula i Rybakina, a w ostatnim - Keys oraz Paolini.

Polka rozpocznie turniej od starcia z zawodniczką z ostatniego koszyka, a więc z Keys lub Paolini. W poniedziałek z Rijadu napłynęły niezwykle ważne informacje. Dziennikarz Lorenzo Fares przekazał informacje dotyczące losowania grup. Zaplanowano je na wtorek (28 października), godz. 18:30 czasu miejscowego. Tak więc to będzie godzina 16:30 w Polsce.

Turniej WTA Finals rozpocznie się w sobotę (1 listopada), a wielki finał zaplanowano na 8 listopada. Tekstowe relacje "na żywo" z całego turnieju będziecie mogli śledzić w Interii.

Świątek czterokrotnie brała udział w WTA Finals. Polka jest uczestniczką turnieju nieprzerwanie od 2021 roku. Najlepsza okazała się w 2023 roku, kiedy sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Przed rokiem zmagania zakończyła na etapie fazy grupowej.

