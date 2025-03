Świątek traci rywalkę z TOP 10. Nagłe wycofanie, godziny przed startem

We wtorek zakończone zostaną oficjalnie kwalifikacje do Indian Wells, a już w środę pierwsze tenisistki rozegrają swoje mecze w ramach 1. rundy prestiżowych rozgrywek. Iga Świątek, a także Magdalena Fręch do rywalizacji przystąpią od drugiej rundy, co gwarantuje im pozycja w rankingu WTA. Raszynianka na korcie w Kalifornii stawi się jednak dużo wcześniej, od starszej koleżanki z kadry.