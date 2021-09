Uraz to dla Pliszkovej fatalna wiadomość. Po pierwsze Czeszka straciła możliwość występu przed własną publicznością, a po drugie w ostatnim czasie prezentowała wysoką formę, więc liczyłaby się w walce o końcowy triumf.



W tym sezonie 29-latka dotarła do finałów Wimbledonu i turnieju WTA w Montrealu, wystąpiła w półfinale turnieju Cincinnati, a rundę wcześniej zakończyłą rywalizację w wielkoszlemowym US Open.





Iga Świątek straciła groźną rywalkę

Na kortach w Ostrawie zobaczymy między innymi Igę Świątek, która ma zapewnione miejsce w głównej drabince. Magda Linette, Katarzyna Kawa oraz Katarzyna Piter będą musiały powalczyć o awans w kwalifikacjach.



Piter oraz Alicja Rosolska zagrają także - wraz z zagranicznymi partnerkami - w deblu.



