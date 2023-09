Jednak to jej nie wystarczyło do utrzymania się na szczycie. To szalone. Coco odpowiedziała: „Nie wiem, co więcej mogła zrobić?”. Pomyślałam: „Chyba znowu wygrać turniej”. To tyle. Jest ciężko, gdy Aryna osiąga dobre wyniki we wszystkich turniejach wielkoszlemowych i wielu dużych turniejach. Myślę, że jej awans również jest zasłużony.

~ Jessica Pegula