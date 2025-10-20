W notowaniu rankingu WTA, które ukazało się po turnieju rangi "1000" w Wuhan, na czele znajdowała się Aryna Sabalenka z dorobkiem 10400 pkt. Druga Iga Świątek posiadała 8768 "oczek", a trzecia Coco Gauff - 7873 pkt. Chociaż żadna z tych zawodniczek nie brała udziału w jakichkolwiek zmaganiach w minionym tygodniu, ani nie miała do obrony choćby jednego punktu, to i tak dorobek każdej z nich uległ zmianie po najnowszej aktualizacji, jaka pojawiła się o północy z niedzieli na poniedziałek.

Wszystko przez niedopełnienie reguły sześciu obowiązkowych turniejów rangi WTA 500 w sezonie. O szczegółach całego procederu pisaliśmy szczegółowo kilka dni temu. Polka rozegrała cztery imprezy tej rangi w 2025 roku (United Cup, Stuttgart, Bad Homburg i Seul), więc za brak odpowiedniego limitu przysługują jej dwa "zera". Z racji tego, że nasza reprezentantka miała już na swoim koncie maksymalną liczbę 19 turniejów branych pod uwagę przy rankingu, oznaczało to przyznawanie "zer" w miejsce najgorszych rezultatów, które w danym momencie wliczają się raszyniance do dorobku.

Ranking WTA: Zabrano część punktów Świątek, Sabalence i Gauff

Pierwsza kara dla Świątek została przyznana w zestawieniu datowanym na 20 października. Iga straciła w ten sposób 65 pkt za trzecią rundę WTA 1000 w Rzymie. Odejmowanie "oczek" dopadło także Sabalenkę. Liderce kobiecego rankingu zniknęło 10 pkt za drugą rundę WTA 1000 w Dosze. Taka sama sytuacja jak u Białorusinki nastąpiła również u Coco Gauff. W związku z tym po nocnej aktualizacji tenisistka z Mińska ma 10390 "oczek", druga Polka 8703 pkt, a trzecia Amerykanka - 7863. Warto dodać, że w przyszłym tygodniu dojdą kolejne kary punktowe, a ponadto zostaną zabrane "oczka" za ubiegłoroczne WTA Finals. Informowaliśmy o tym TUTAJ.

O ile pozycje w pierwszej piątce dzisiejszego zestawienia pozostały bez zmian (4. Amanda Anisimova i 5. Jessica Pegula), o tyle doszło do solidnych roszad w drugiej części czołowej "10" po turnieju WTA 500 w Ningbo. Z 8. na 6. miejsce awansowała Jasmine Paolini. Na 7. lokatę przesunęła się Jelena Rybakina (wcześniej była 9.). O jedno "oczko" w dół poleciała Madison Keys. Największy spadek zanotowała Mirra Andriejewa. Rosjanka straciła trzy pozycje i obecnie jest 9. Ostatnie miejsce w TOP 10 niezmiennie pozostaje w rękach Jekateriny Aleksandrowej.

W rankingu WTA Race sytuacja wygląda nieco inaczej. Tam po chińskich zmaganiach rangi "500" doszło do tylko jednej zamiany pozycji. Paolini przesunęła się na 7. lokatę kosztem Andriejewej. Od soboty Jasmine ma już zapewnioną kwalifikację do WTA Finals. Wcześniej taką przepustkę wywalczyły: Sabalenka, Świątek, Gauff, Anisimova, Pegula i Keys. Pozostała zatem rywalizacja o ostatnie miejsce premiowane awansem. Jeśli Rybakina zamelduje się co najmniej w półfinale turnieju w Tokio, wówczas to Jelena zakwalifikuje się do Rijadu. W przeciwnym razie taki przywilej przypadnie do Mirry.

Ranking WTA (stan na 20 października):

1. Aryna Sabalenka - 10390 pkt

2. Iga Świątek - 8703 pkt

3. Coco Gauff - 7863 pkt

4. Amanda Anisimova - 5914 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jasmine Paolini - 4525 pkt

7. Jelena Rybakina - 4505 pkt

8. Madison Keys - 4395 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksadrowa - 3375 pkt

56. Magda Linette - 1089 pkt

61. Magdalena Fręch - 1051 pkt

Ranking WTA Race (stan na 20 października):

1. Aryna Sabalenka - 9990 pkt

2. Iga Świątek - 8303 pkt

3. Coco Gauff - 6573 pkt

4. Amanda Anisimova - 5897 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Madison Keys - 4395 pkt

7. Jasmine Paolini - 4325 pkt

8. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

9. Jelena Rybakina - 4305 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

48. Magda Linette - 1089 pkt

52. Magdalena Fręch - 1051 pkt

