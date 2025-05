Świątek to usłyszała i ją zamurowało. Collins puściły nerwy, rozpętała się burza

Moment, w którym mecz pomiędzy Danielle Collins a Igą Świątek na turnieju olimpijskim się zakończył, stał się jednym z najbardziej zapamiętanych momentów zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka chwilę wcześniej nie spodziewała się, do czego posunie się jej rywalka.

Spotkanie zakończyło się kreczem Danielle Collins, której po ostatniej piłce puściły nerwy. Amerykanka podeszła do Polki i powiedziała jej coś na ucho. Wtedy kibice nie wiedzieli jeszcze, co to były za słowa. Sytuacja była jednak bardzo ciekawa, ponieważ Igę Świątek nagle całkowicie zamurowało. Tylko bezradnie rozłożyła ręce.