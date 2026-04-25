Świątek tego zwyczajnie nie robi. Wydarzyło się w Madrycie. Dopiero trzeci raz w karierze

Iga Świątek na najwyższym poziomie w tenisa gra już niespełna dziesięć lat. Oficjalnie dekada od uzyskania statusu profesjonalistki minie w październiku tego roku. W tym czasie Polka dała się poznać w świecie tenisa jako zawodniczka, która zawsze gra do końca. To coś, co wpoił jej idol - Rafael Nadal.

Przypadki kreczów w trakcie meczów w karierze Igi Świątek można policzyć na palcach jednej ręki. Pierwszy z nich miał miejsce jeszcze w 2018 roku, gdy niepełnoletnia Iga walczyła w turnieju rangi ITF w Warszawie. Jej rywalką była Joanna Zawadzka starsza o pięć lat.

Świątek skreczowała. To trzeci przypadek w jej karierze

Pierwszego seta Iga przegrała w tie-breaku. W drugim przegrywała 1:3 i przy takim rezultacie zdecydowała się zejść z kortu. Na kolejny przypadek krecza w przypadku Świątek trzeba było poczekać niecałe pięć lat. Ten był jednak zdecydowanie bardziej bolesny. Iga w Rzymie broniła tytułów z 2021 i 2022 roku.

W ćwierćfinale ówczesna pierwsza rakieta świata rywalizowała z Jeleną Rybakiną. Po dwóch setach był remis. Iga w tie-breaku drugiej partii źle stanęła, przez co naruszyła staw skokowy. Przy stanie 2:2 w trzeciej partii nie była już w stanie kontynuować walki z Kazaszką i poddała mecz.

- Widziałam, jak coś się stało w tie-breaku, prawie przy ostatnim punkcie. Myślę, że ból był po prostu zbyt duży - mówiła po meczu Rybakina. Na kolejny przypadek krecza ze strony Igi znów czekaliśmy długo, bo niespełna trzy sezony. Sytuacja miała miejsce w sobotę 25 kwietnia w Madrycie.

Dzień wcześniej pojawiły się małe sygnały alarmowe. Świątek zakończyła bowiem swój trening aż 45 minut przed planowanym czasem, o czym informowaliśmy w Interia Sport [WIĘCEJ TUTAJ]. Wówczas nie wyglądało na to, aby problem był poważny. Podczas całej jednostki Iga wyglądała naprawdę dobrze.

Jak się jednak okazało, przedwczesny koniec treningu był zwiastunem tego, co wydarzyło się dobę później. Polka mierzyła się w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie z Ann Li. Faworytką była rzecz jasna Iga. Z każdą kolejną minutą wydawało się jednak, że Iga słabnie, co jest do niej niepodobne.

Jak się ostatecznie okazało po wygraniu drugiej partii Świątek zwyczajnie przestała być zdolna do gry. Poprosiła o pomoc lekarzy, ale na nic się to zdało. Polka poddała mecz przy stanie 0:3 w decydującej partii. To dopiero trzeci przypadek w karierze Igi, gdy schodzi z kortu w trakcie spotkania. Na całe szczęście nie chodzi o żadną kontuzję, a jedynie chorobę.

Iga Świątek

