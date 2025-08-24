Świątek szykuje się do US Open, a tu takie wieści. Wydano werdykt ws. Polki. "Stuprocentowa pewność"

Początek tegorocznego sezonu nie był udany dla Igi Świątek. Polka, choć w wielu meczach pokazywała, że jest bliska osiągnięcia wysokiej formy, bardzo często brakowało kropki nad "i". Tym samym na triumf w cyklu WTA musiała czekać wiele miesięcy, ale przełamanie passy przyszło w jednym z najlepszych momentów. Nieco niespodziewanie Świątek wygrała Wimbledon, gdzie dotychczas radziła sobie średnio i w poprzednich latach szybko żegnała się z tym turniejem.

Potwierdzenie dobrej dyspozycji byłej liderki rankingu WTA przyszło szybciej, niż można było się spodziewać. Świątek okazała się najlepsza podczas turnieju w Cincinnati, który był zarazem ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się US Open. Nie może więc dziwić, że reprezentantka Polski wśród wielu ekspertów uchodzi za faworytkę na kortach w Nowym Jorku.

Świątek wielką faworytką US Open. Mats Wilander nie zostawił złudzeń

Do grona osób, które wierzą w wielki sukces Świątek podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku dołączył Mats Wilander. Szwed w rozmowie z Michałem Skibą z "Super Expressu" stwierdził, że jego zdaniem tylko dwie zawodniczki mogą obecnie pokonać Świątek. "Wygrała Wimbledon, Cincinnati, inne dziewczyny będą chciały na to zareagować. Wydaję mi się, że jeśli Iga przegra z kimś w Nowym Jorku, to tylko z Jeleną Rybakiną lub Aryną Sabalenką. To są dwie wielkie zawodniczki, które mogą z nią wygrać, bo potrafią z Igą grać" - stwierdziła legenda tenisa.

Wilander ma przekonanie graniczące z pewnością, że Świątek zagra w finale US Open. "Gdy Iga ma w sobie tę pewność siebie, a niewątpliwie ją teraz ma, to ona nie przegrywa z kimś przypadkowym. Mam prawie stuprocentową pewność, że dojdzie do finału US Open" - wydał werdykt były szwedzki tenisista. Zwrócono uwagę również na fakt, że kto wygrywa w Cincinnati, następnie triumfuje na kortach w Nowym Jorku.

"Gdy spojrzysz na całą najnowszą historię tenisa, zwycięzca w Cincinnati zawsze dawał radę na US Open. Iga jest w idealnej sytuacji, świetnym momencie, by wrócić do Nowego Jorku po kolejny tytuł" - powiedział tenisowy ekspert. W pierwszej rundzie US Open Świątek zmierzy się z Emilianą Arango, a panie na korcie pojawią się we wtorek nie przed godziną 17:30.

