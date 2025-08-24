Świątek szykuje się do US Open, a tu takie wieści. Wydano werdykt ws. Polki. "Stuprocentowa pewność"
Przed nami ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Tradycyjnie będzie nim US Open i również tradycyjnie oczy polskich fanów zwrócone będą na Igę Świątek. Reprezentantka biało-czerwonych od kilku miesięcy prezentuje wysoką formę, co potwierdziła na Wimbledonie i podczas zawodów w Cincinnati. Tym bardziej nadzieje są rozbudzone, ale nie tylko kibice widzą Świątek jako faworytkę US Open, ale również eksperci pokroju Matsa Wilandera.
Początek tegorocznego sezonu nie był udany dla Igi Świątek. Polka, choć w wielu meczach pokazywała, że jest bliska osiągnięcia wysokiej formy, bardzo często brakowało kropki nad "i". Tym samym na triumf w cyklu WTA musiała czekać wiele miesięcy, ale przełamanie passy przyszło w jednym z najlepszych momentów. Nieco niespodziewanie Świątek wygrała Wimbledon, gdzie dotychczas radziła sobie średnio i w poprzednich latach szybko żegnała się z tym turniejem.
Potwierdzenie dobrej dyspozycji byłej liderki rankingu WTA przyszło szybciej, niż można było się spodziewać. Świątek okazała się najlepsza podczas turnieju w Cincinnati, który był zarazem ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się US Open. Nie może więc dziwić, że reprezentantka Polski wśród wielu ekspertów uchodzi za faworytkę na kortach w Nowym Jorku.
Świątek wielką faworytką US Open. Mats Wilander nie zostawił złudzeń
Do grona osób, które wierzą w wielki sukces Świątek podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku dołączył Mats Wilander. Szwed w rozmowie z Michałem Skibą z "Super Expressu" stwierdził, że jego zdaniem tylko dwie zawodniczki mogą obecnie pokonać Świątek. "Wygrała Wimbledon, Cincinnati, inne dziewczyny będą chciały na to zareagować. Wydaję mi się, że jeśli Iga przegra z kimś w Nowym Jorku, to tylko z Jeleną Rybakiną lub Aryną Sabalenką. To są dwie wielkie zawodniczki, które mogą z nią wygrać, bo potrafią z Igą grać" - stwierdziła legenda tenisa.
Wilander ma przekonanie graniczące z pewnością, że Świątek zagra w finale US Open. "Gdy Iga ma w sobie tę pewność siebie, a niewątpliwie ją teraz ma, to ona nie przegrywa z kimś przypadkowym. Mam prawie stuprocentową pewność, że dojdzie do finału US Open" - wydał werdykt były szwedzki tenisista. Zwrócono uwagę również na fakt, że kto wygrywa w Cincinnati, następnie triumfuje na kortach w Nowym Jorku.
"Gdy spojrzysz na całą najnowszą historię tenisa, zwycięzca w Cincinnati zawsze dawał radę na US Open. Iga jest w idealnej sytuacji, świetnym momencie, by wrócić do Nowego Jorku po kolejny tytuł" - powiedział tenisowy ekspert. W pierwszej rundzie US Open Świątek zmierzy się z Emilianą Arango, a panie na korcie pojawią się we wtorek nie przed godziną 17:30.