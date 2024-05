Aryna, gra z tobą to zawsze wyzwanie. Dziękuję także za motywowanie mnie i zmuszanie mnie do tego, żebym stawała się lepszą tenisistką

Po WTA Madryt czas na Italian Open. Iga Świątek przed szansą na kolejne trofeum

Liderka rankingu WTA do triumfów w Dosze i Indian Wells dołożyła w sobotę kolejne trofeum, dając najlepszy wyraz temu, że w obecnym sezonie jest w świetnej dyspozycji. Kibice mocno liczą na to, że przełoży się ona również na postawę w Rzymie, gdzie już w czwartek Iga rozegra pierwsze spotkanie w kolejnym turnieju rangi WTA 1000.

W stolicy Włoch zabraknie wielu groźnych rywalek. Świątek ma "autostradę" do finału?

W losowaniu nie uwzględniono Emmy Raducanu, Simony Halep i Caroline Wozniacki. Żadna z nich nie otrzymała od organizatorów Italian Open "dzikiej karty", co jest równoznaczne z tym, że nie zagrają w turnieju w Rzymie. To znakomita wiadomość dla Igi Świątek. Brytyjka co prawda przegrała wszystkie trzy rozegrane do tej pory spotkania ze Świątek, jednak oba mecze w Stuttgarcie nie należały do najłatwiejszych dla raszynianki.