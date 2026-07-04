Świątek szybko żegna się z Londynem. Mimo tego sporo zarobiła. Tyle jej zapłacą

Iga Świątek w całej swojej karierze zainkasowała już na kortach całego świata ponad 45 milionów dolarów. To kwota tak wielka, że aż trudna do wyobrażenia. Ten wynik sprawia, że Świątek na historycznej liście najlepiej zarabiających tenisistek wszechczasów plasuje się na najniższym stopniu podium.

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Przed nią są jedynie Serena Williams i Aryna Sabalenka. Iga wciąż może swój wynik oczywiście znacząco poprawić. Każdy Wielki Szlem daje Polce szansę na "dorzucenie" kilku milionów dolarów do puli. Z tej perspektywy bez wątpienia pamiętny na zawsze będzie Wimbledon 2025.

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Wówczas Świątek wygrała i zainkasowała sumę nieznacznie przekraczającą cztery miliony dolarów. Po przeliczeniu na złotówki dawało to niecałe 15 milionów złotych. W tym sezonie pula nagród w Wimbledonie wzrosła o około 20 procent. To oznaczało jeszcze większe zarobki dla najlepszych.

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Niestety Świątek sportowo nie pokazała poziomu z poprzedniego roku. Iga odpała już na etapie trzeciej rundy rywalizacji o tytuł. Polka przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą. Tym samym nie może liczyć na wielki zarobek po wizycie w Londynie. Organizatorzy wypłacą jej niespełna 250 tysięcy dolarów.

Mowa o kwocie dokładnie 248 247 dolarów, co po przeliczeniu na naszą walutę daje dokładnie 931 435 złotych. Tym samym Iga zbliżyła się do granicy 46 milionów dolarów zarobionych na korcie, ale wciąż jeszcze trochę jej brakuje. Trudno powiedzieć kiedy Polka wróci do gry.

Iga Świątek MAJA SMIEJKOWSKA East News





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