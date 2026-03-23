Iga Świątek nie najlepiej rozpoczęła 2026 rok. Polka w turniejach, w których brała udział, nie mogła przebrnąć etapu ćwierćfinału. Czarę goryczy przelał turniej WTA 1000 w Miami, kiedy to 24-latka przegrała 2. rundzie z Magdą Linette. W poniedziałkowe popołudnie Świątek poinformowała świat o swojej decyzji. "Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą" - napisała.

Polka jednocześnie podkreśliła, że teraz "daje sobie chwilę na zadbanie o siebie, ułożenie tego doświadczenia i przygotowanie się do nowego rozdziału".

Kto zostanie nowym trenerem Świątek? Ruszyła giełda nazwisk

Pierwszą decyzją będzie wybór nowego trenera. Jako pierwsze pojawiło się nazwisko Piotra Woźniackiego, który błyskawicznie na łamach Interii zdementował te doniesienia. On sam wskazał, że pod uwagę powinien być brany Dawid Celt. Wśród potencjalnych kandydatów pojawił się także poprzedni trener Świątek, a więc Tomasz Wiktorowski.

- Iga nie będzie się spieszyła z wyborem trenera, sądzę, że to będzie trener zza granicy. To nie będzie łatwe, bo to jest środek sezonu - stwierdziła Klaudia Jans-Ignacik na antenie Canal+ Sport.

Portal polski-tenis napisał, że jednym z kandydatów do objęcia funkcji trenera jest doświadczony hiszpański trener znany ze współpracy z Rafaelem Nadalem. Mianowicie chodzi o Francisco Roiga, którego kibicom tenisa nie trzeba za bardzo przedstawiać.

Rozwiń

57-letni Hiszpan współpracował z Nadalem w latach 2005 - 2022, a więc miał udział we wszystkich 22 wielkoszlemowych tytułach tenisisty. Hiszpan przez kilka miesięcy 2025 roku współpracował z Emmą Raducanu, a w trakcie tegorocznego Indian Wells był obecny w boksie Giovanniego Mpetshi Perricarda.

- Francis był ważną osobą w mojej karierze. Jestem mu wdzięczny za wszystkie lata. To świetny trener, który bardzo mi pomógł w staniu się coraz lepszym. Mam tylko słowa wdzięczności i życzę my wszystkiego dobrego w jego nowym projekcie - pisał Nadal, gdy informował o rozstaniu ze szkoleniowcem.

Rozwiń

Na ostateczną decyzję Świątek trzeba jeszcze poczekać. Najbliższym turniejem, w którym wystąpi Polka powinien być WTA 500 w Stuttgarcie, który rozpoczyna się 13 kwietnia. Być może kilka dni wcześniej wystąpi w meczu Billie Jean King Cup w Gliwicach. W dniach 10-11 kwietnia Polki zmierzą się z Ukrainkami. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Francisco Roig był trenerem Nadala w latach 2005 - 2022

Iga Świątek AFP

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

