Iga Świątek przełamała "klątwę Cincinnati" i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału tamtejszego tysięcznika. W niedzielnym półfinale Polka pewnie ograła w dwóch setach Jelenę Rybakinę (7:5, 6:3) i o tytuł zagra ze zwyciężczynią meczu Weronika Kudiermietowa vs Jasmine Paolini.

Nie był to jednak koniec świetnych tego dnia wiadomości dla naszej tenisistki. Tuż po zakończeniu jej meczu oficjalny portal WTA przekazał bowiem, że 24-latka już oficjalnie może przygotowywać się do tegorocznych finałów.

WTA ogłasza, że Iga Świątek w niedzielę zakwalifikowała się do turnieju WTA Finals 2025, zostając drugą zawodniczką, która zagwarantowała sobie w nim miejsce, po tym jak dostała się do finału imprezy WTA 1000 w Cincinnati

Tym samym Iga Świątek dołączyła na liście startowej do Aryny Sabalenki, która start w turnieju wieńczącym sezon zagwarantowała sobie już w lipcu.

Kapitalne wieści z Cincinnati. Iga Świątek z awansem na WTA Finals

Dla Polki będzie to piąty z rzędu występ w turnieju WTA Finals. Raszynianka najlepiej wspomina edycję z 2023 roku, rozgrywaną w Cancun w Meksyku. Iga Świątek wywalczyła wówczas tytuł - ogrywając w wielkim finale reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Jessicę Pegulę - a tym samym odzyskała fotel liderki rankingu WTA, detronizując Arynę Sabalenkę. Także i teraz 24-latka prowadzi rankingowy pościg za Białorusinką.

- To zawsze świetnie uczucie, gdy kwalifikujesz się do turnieju WTA Finals i wielki honor, by rywalizować jako jedna z ośmiu najlepszych tenisistek na świecie. Jestem niezwykle zmotywowana, by wrócić na ten turniej i dać z siebie wszystko w tym roku - powiedziała Iga Świątek, cytowana przez WTA.

Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem zaznacza jednocześnie, że w Cincinnati Iga Świątek rozegra swój trzeci finał w tym sezonie. Wcześniej polska tenisistka docierała na szczyt turniejowej drabinki także w niemieckim Bad Homburg oraz na Wimbledonie, zgarniając ostatecznie swój szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze po wygranej 6:0, 6:0 z Amandą Anisimovą.

Tegoroczny turniej WTA Finals będzie rozegrany podobnie jak przed rokiem w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Rywalizacja najlepszych zawodniczek na świecie w tym sezonie potrwa od 1 do 8 listopada.

