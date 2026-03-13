Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells po dwóch obiecujących spotkaniach. Już starcie przeciwko Marii Sakkari było światełkiem w tunelu, że dyspozycja Raszynianki zmierza w dobrą stronę. Jeszcze lepszy występ Polki zobaczyliśmy w meczu z Karoliną Muchovą. Tam od połowy pierwszego seta 24-latka dzieliła i rządziła na korcie. Ostatecznie pokonała Czeszkę aż 6:2, 6:0 i zameldowała się w najlepszej "8" kalifornijskich zmagań.

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego nasza reprezentantka zmierzyła się z Eliną Switoliną. Można to było uznać za potencjalny przedsmak tego, co wydarzy się za kilka tygodni w Gliwicach, podczas meczu w BJK Cup. Potencjalny, bo póki co Świątek nie znajduje się w składzie na spotkanie z Ukrainą. Raszynianka ma jeszcze kilka tygodni na podjęcie decyzji ws. gry, może wskoczyć jako piąta zawodniczka do drużyny. Póki co czekała ją walka o pierwszy indywidualny półfinał w tym sezonie z bardzo solidną na początku tego sezonu 31-latką.

WTA Indian Wells: Iga Świątek kontra Elina Switolina w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od podania Świątek. Nasza reprezentantka dość nerwowo zainaugurowała rywalizację. Popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, szybko zrobiło się 0-40. Pierwsze dwa break pointy udało się obronić i wydawało się, że z trzecim będzie podobnie. Iga posiadała otwartą pozycję na forhendzie, ale zanotowała niewielką pomyłkę, zagrywając do korytarza deblowego. Raszynianka próbowała natychmiast zniwelować stratę przełamania. Dobrze otworzyła rozdanie na returnie, od dwóch punktów. Potem jednak Switolina wróciła ze stanu 0-30 i po walce na przewagi potwierdziła różnicę breaka.

Tuż przed zmianą stron sytuacja Ukrainki zrobiła się jeszcze bardziej komfortowa, bowiem Elina uzyskała kolejne przełamanie. Przy pierwszych dwóch szansach wiceliderka rankingu ratowała się bardzo dobrym serwisem - był as, potem kick na zewnątrz. Ale przy trzecim wkradł się podwójny błąd, już czwarty na przestrzeni dwóch gemów. Na tablicy wyników zrobiło się już 3:0 dla 9. rakiety świata. Po przerwie pojawiło się światełko w tunelu dla 24-latki. Udało się odrobić jednego breaka, potem złapać prowadzenie 30-0 przy własnym podaniu. Zabrakło jednak skutecznej kontynuacji. Po walce na przewagi Switolina odzyskała trzy "oczka" dystansu.

W szóstym gemie znów obejrzeliśmy kilka niezłych returnów w wykonaniu Świątek, był nawet break point. Ostatecznie Elina wyszła jednak na 5:1 i mocno zbliżyła się do wygrania premierowej odsłony. Podczas kolejnego rozdania była o dwie piłki od celu, ale Iga zdołała wrócić ze stanu 15-30 i przedłużyła jeszcze swoje nadzieje na powrót. Nie na długo, bo po zmianie stron Ukrainka pewnie domknęła partię. Na koniec posłała dwa asy z rzędu i dzięki temu triumfowała w secie 6:2.

Raszynianka udała się na kilka minut do szatni, by spróbować się zresetować. Wzięła ze sobą zeszyt, który był w akcji także podczas poprzednich spotkań. Wówczas sytuacja była jednak inna. Teraz Polka musiała odrabiać straty. Po powrocie do gry wciąż dało się zauważyć dużą nerwowość w poczynaniach Świątek. W pierwszych trzech akcjach partii popełniła aż dwa podwójne błędy serwisowe. Na szczęście później podanie pomagało Idze, returny Ukrainki nie wracały do gry. Ostatecznie nasza reprezentantka zdołała utrzymać serwis i objąć prowadzenie.

Po zmianie stron też zobaczyliśmy 30-15 z perspektywy returnującej tenisistki. I tutaj również obyło się bez break pointów, Switolina wyrównała na 1:1. Podanie 24-latki wciąż nie funkcjonowało na takim poziomie, jak w trakcie starcia z Muchovą, ale zaczęła już dokładać "oczka". To sprawiało, że presja przechodziła na serwis rywalki. W trakcie czwartego rozdania zobaczyliśmy piłki na 3:1 dla Polki. Udało się wykorzystać trzecią okazję po bardzo ładnym zagraniu z forhendu wzdłuż linii. Ten moment wyraźnie podbudował naszą reprezentantkę. Tuż przed zmianą stron Świątek nie straciła ani jednego punktu przy swoim serwisie i powiększyła przewagę do trzech gemów.

Po powrocie do gry Iga miała rakiecie minięcie na 5:1. Zagrała jednak w siatkę i rozdanie odwróciło się na korzyść Ukrainki. Ta sytuacja posiadała istotny wpływ na to, co wydarzyło się podczas siódmego rozdania. Kilka stykowych akcji rozstrzygnęło się na korzyść Eliny i 31-latka odrobiła stratę przełamania. Potem wyrównała na 4:4 i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się na nowo. W dziewiątym gemie znów zrobiło się niebezpiecznie dla Raszynianki. Obejrzeliśmy stan 30-30, ale kluczowe dwie akcje na szczęście powędrował na konto Polki. Presja przeszła na stronę Switoliny. Dziesiąte rozdanie rozpoczęła od podwójnego błędu serwisowego, potem świetnym returnem trafiła Świątek. Ostatecznie Iga przełamała przeciwniczkę do 15 i doprowadziła do trzeciej partii.

Na starcie decydującej części pojedynku nasza reprezentantka utrzymała serwis, a potem obserwowaliśmy walkę na przewagi przy podaniu Eliny. Ostatecznie 24-latka nie uzyskała żadnego break pointa i zrobił się remis 1:1. W trzecim gemie Switolina zgarnęła pierwsze dwie akcje na returnie. Później Iga wyszła jednak ze stanu 0-30 i powróciła na prowadzenie. Ukrainka byłą wyraźnie poirytowana faktem, że mimo takiej przewagi w trakcie rozdania, nie potrafiła doprowadzić do choćby jednej okazji na przełamanie.

Napięcie rosło z każdą minutą, panie zbliżały się do końcowego rozstrzygnięcia. W teoretycznie lepszej sytuacji znajdowała się Polka, która poprzez pierwszeństwo przy serwisie mogła wywierać presję na rywalce. Elina dzielnie dotrzymywała jednak kroku i w dziewiątym gemie sama poszukiwała swojej szansy na breaka. Po nieudanym forhendzie w wykonaniu Świątek doczekała się dwóch piłek z rzędu na 5:4. Pierwszą udało się Idze obronić, ale przy drugiej zawiódł bekhend. Po nieudanym zagraniu naszej reprezentantce wyraźnie udzieliła się frustracja, nawiązywała kontakt ze swoim boksem.

Po zmianie stron Switolina serwowała po zwycięstwo. Niestety, Świątek nie zdołała już wrócić do gry. Elina nie straciła ani jednego punktu przy własnym podaniu i zapewniła sobie zwycięstwo 6:2, 4:6, 6:4. Po raz pierwszy od kilku lat nie zobaczymy Igi na etapie najlepszej "4" zmagań w Kalifornii. Z kolei Ukrainka powalczy o finał z Jeleną Rybakiną albo Jessicą Pegulą.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Elina Switolina jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek podczas Indian Wells 2026 Matthew Stockman AFP

Elina Switolina William West AFP

Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

