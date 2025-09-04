Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek starła się z dziennikarzem, sceny po porażce z Anisimovą. Hamulce puściły

Jakub Rzeźnicki

Skrajnie inny przebieg od tego na Wimbledonie miało spotkanie Igi Świątek z Amandą Anisimovą w ramach ćwierćfinału US Open. To Amerykanka tym razem zdominowała Polkę, która miała spore problemy z pierwszym podaniem. Ostatecznie triumfowała 6:4, 6:3, rewanżując się za upokorzenie w finale Wimbledonu. Świątek wyglądała na mocno sfrustrowaną, co można było odczuć także w trakcie konferencji prasowej. Jedno z pytań wyraźnie ją zirytowało, a atmosfera stała się dość napięta.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekTIMOTHY A. CLARYAFP

Niemal pewne było, że drugi tak idealny mecz z Amandą Anisimovą, jaki Iga Świątek rozegrała w finale Wimbledonu, pokonując ją 6:0, 6:0 już się nie przytrafi. Polka uchodziła jednak za murowaną faworytkę starcia z Amerykanką. W ćwierćfinale US Open kibice byli świadkami prawdziwie zaskakujących scen.

Anisimova wzięła odwet na Świątek. Polka odpadła z US Open

Raszynianka niemal od początku meczu miała problem z pierwszym podaniem. Do tego Anisimova tego dnia była świetnie dysponowana i wystrzegała się jakichkolwiek niewymuszonych błędów. W efekcie dwukrotnie przełamała wiceliderkę WTA w pierwszym secie i niespodziewanie wygrała go 6:4.

    Frustracja Świątek narastała, o czym świadczyła jej mowa ciała. Niestety druga partia w jej wykonaniu nie była lepsza od pierwszej. Zaczęła od przegranego serwisu i szybko zrobiło się 2:0 dla Anisimovej. Sama nie przełamała rywalki ani razu i po 47 minutach przegrała seta 3:6. Tym samym reprezentantka USA zrewanżowała się jej za dotkliwą porażkę w finale Wimbledonu.

    US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

    Po tym pytaniu Świątek nie wytrzymała. Zawrzało na konferencji prasowej

    W trakcie konferencji prasowej raszynianka wydawała się pozornie spokojna i opanowana. Jedno z pytań wyraźnie wytrąciło ją jednak z równowagi. 

    - Generalnie, w ostatnich tygodniach rozegrałaś wiele meczów. Wimbledon, turnieje w Montrealu i Cincinnati. Jak bardzo jesteś teraz zmęczona?

    Cóż, no nie wiem. Nie było tak, żeby moje mecze były jakieś wyczerpujące tutaj. 
    zaczęła po chwili namysłu z grymasem na twarzy Świątek

    - Czy czujesz wobec tego, że potrzebujesz psychicznej przerwy? - dopytywał dziennikarz, co wyraźnie poirytowało Igę Świątek. - Dlaczego to powiedziałeś? - wypaliła w odpowiedzi. Żurnalista wydawał się lekko zbity z tropu, jednak kontynuował wymianę zdań.

    - Tak się po prostu zastanawiałem. Miałaś wiele meczów z rzędu w ostatnim czasie - dodał. Riposta była błyskawiczna. - To spytaj tych, którzy układają nasz terminarz. My musimy się dostosować. A może ty potrzebujesz przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował - odparła Polka, a na sali rozległy się śmiechy. - Skoro tak, to co tutaj robisz? - dodała na zakończenie tej wyjątkowo niezręcznej wymiany zdań.

    W komentarzach pod materiałem z konferencji prasowej zaroiło się od wielu pozytywnych komentarzy pod adresem Igi Świątek. Użytkownicy podkreślali również, że jej "starcie" z dziennikarzem zza granicy było dużo mniej intensywne, aniżeli te, do których dochodziło ostatnio z rodzimymi żurnalistami.

