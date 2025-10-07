Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek stanęła jak wryta. Kuriozalne sceny w Wuhan. I ta mina

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek z przytupem rozpoczęła zmagania w Wuhan. Podczas drugiego z chińskich "tysięczników" na start zmierzyła się z Marie Bouzkovą. W trzecim gemie drugiego seta doszło do niecodziennej sytuacji, po której Polka mogła mieć uzasadnione pretensje do sędziów. Wymownie spojrzała w kierunku głównego arbitra. - Aut nie został wywołany po serwisie - tłumaczyli komentatorzy.

Iga Świątek, Wuhan
Iga Świątek, WuhanRex Features/East News / zrzut ekranuEast News

Po dosyć niespodziewanej porażce z Emmą Navarro w Pekinie Iga Świątek szybko wróciła do gry. We wtorkowe popołudnie polskiego czasu wiceliderka światowego rankingu rozpoczęła turniej WTA 1000 Wuhan. Po otrzymaniu wolnego losu w pierwszej rundzie na etapie 1/16 finału zagrała z Marie Bouzkovą.

W pierwszym secie nasza tenisistka nie dała Czeszce praktycznie żadnych szans. Rywalkę było stać zaledwie na jednego gema. 24-latka dominowała na każdej płaszczyźnie. Nawet w asach serwisowych, których zazwyczaj nie ma zbyt wiele. Tym razem zgarnęła jednego, a w całym meczu trzy.

Świątek tylko spojrzała na sędziego. Niecodzienna sytuacja w Wuhan

Drugiego seta Świątek rozpoczęła równie świetnie. Szybko odskoczyła przeciwniczce na 2:0 po przełamaniu. W trzecim gemie piłka była po stronie Bouzkovej. Kiedy na tablicy widniał wynik 40:15 dla Czeszki, rywalka Polki posłała pierwszy serwis na drugą stronę.

Piłka wyraźne wylądowała poza karo serwisowym. Problem w tym, że... nie zauważyli tego sędziowie. Świątek - dla zasady - zreturnowała, jednak po chwili nie chciała kontynuować gry, wiedząc, że przeciwniczka uderzyła w aut. Tymczasem Marie Bouzkova odpowiedziała bekhendem.

Zdezorientowana Świątek w jednym momencie z powrotem zerwała się do rywalizacji. Wtedy do akcji wkroczył sędzia. - Drogie panie - powiedział, przerywając wymianę, która tak naprawdę w ogóle nie powinna mieć miejsca, skoro czeska zawodniczka zaserwowała aut.

Kamery pokazały frustrację Igi Świątek całą sytuacją. Polka bezradnie stanęła, rozłożyła ręce i wymownie spojrzała na głównego arbitra, szepcząc coś pod nosem. - Aut nie został wywołany po serwisie - mówili komentatorzy Canal+Sport. - Albo został, ale nie było słychać. Bardzo cicho, tak nieśmiało są te auty wywoływane - dodali po chwili.

Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju stoi na korcie twardym, trzymając rakietę w dłoni, z wyrazem zdziwienia lub niezadowolenia na twarzy, w tle trybuny z kibicami oraz niebieskie banery reklamowe.
Iga ŚwiątekZrzut ekranumateriał zewnętrzny

To jednak nie przeszkodziło Idze Świątek w efektownym triumfie. W drugiej partii również pozwoliła przeciwniczce ugrać tylko jednego gema. Dzięki wygranej 6:1, 6:1 awansowała do trzeciej rundy WTA Wuhan, gdzie zmierzy się z Elise Mertens lub Belindą Bencic.

Iga Świątek rywalizowała z Marie Bouzkovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Wuhan
Tenisistka w białym stroju podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą podczas meczu, w tle nieostre napisy w języku chińskim.
Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię BouzkovąDU XINYIAFP
Tenisistka w sportowej odzieży i czapce z daszkiem, zaciśnięte pięści unosi w geście triumfu na tle rozmytego tłumu kibiców.
Iga Świątek rywalizowała z Marie Bouzkovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w WuhanMatthew StockmanAFP
Zawodniczka tenisa wyrażająca radość i emocje po zwycięstwie, ubrana w sportowy strój, z zaciśniętymi pięściami, w tle widownia kibicująca uczestnikom meczu.
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w WuhanJUNG YEON-JEAFP

