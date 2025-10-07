Świątek stanęła jak wryta. Kuriozalne sceny w Wuhan. I ta mina

Po dosyć niespodziewanej porażce z Emmą Navarro w Pekinie Iga Świątek szybko wróciła do gry. We wtorkowe popołudnie polskiego czasu wiceliderka światowego rankingu rozpoczęła turniej WTA 1000 Wuhan. Po otrzymaniu wolnego losu w pierwszej rundzie na etapie 1/16 finału zagrała z Marie Bouzkovą.

W pierwszym secie nasza tenisistka nie dała Czeszce praktycznie żadnych szans. Rywalkę było stać zaledwie na jednego gema. 24-latka dominowała na każdej płaszczyźnie. Nawet w asach serwisowych, których zazwyczaj nie ma zbyt wiele. Tym razem zgarnęła jednego, a w całym meczu trzy.

Świątek tylko spojrzała na sędziego. Niecodzienna sytuacja w Wuhan

Drugiego seta Świątek rozpoczęła równie świetnie. Szybko odskoczyła przeciwniczce na 2:0 po przełamaniu. W trzecim gemie piłka była po stronie Bouzkovej. Kiedy na tablicy widniał wynik 40:15 dla Czeszki, rywalka Polki posłała pierwszy serwis na drugą stronę.

Piłka wyraźne wylądowała poza karo serwisowym. Problem w tym, że... nie zauważyli tego sędziowie. Świątek - dla zasady - zreturnowała, jednak po chwili nie chciała kontynuować gry, wiedząc, że przeciwniczka uderzyła w aut. Tymczasem Marie Bouzkova odpowiedziała bekhendem.

Zdezorientowana Świątek w jednym momencie z powrotem zerwała się do rywalizacji. Wtedy do akcji wkroczył sędzia. - Drogie panie - powiedział, przerywając wymianę, która tak naprawdę w ogóle nie powinna mieć miejsca, skoro czeska zawodniczka zaserwowała aut.

Kamery pokazały frustrację Igi Świątek całą sytuacją. Polka bezradnie stanęła, rozłożyła ręce i wymownie spojrzała na głównego arbitra, szepcząc coś pod nosem. - Aut nie został wywołany po serwisie - mówili komentatorzy Canal+Sport. - Albo został, ale nie było słychać. Bardzo cicho, tak nieśmiało są te auty wywoływane - dodali po chwili.

Iga Świątek Zrzut ekranu materiał zewnętrzny

To jednak nie przeszkodziło Idze Świątek w efektownym triumfie. W drugiej partii również pozwoliła przeciwniczce ugrać tylko jednego gema. Dzięki wygranej 6:1, 6:1 awansowała do trzeciej rundy WTA Wuhan, gdzie zmierzy się z Elise Mertens lub Belindą Bencic.

Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię Bouzkovą DU XINYI AFP

Iga Świątek rywalizowała z Marie Bouzkovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Wuhan Matthew Stockman AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP