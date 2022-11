Świątek stała się jej koszmarem! Nieprawdopodobny bilans, kolejna lekcja

21-latka przystępowała do meczu z młodszą o trzy lata rywalką nie tylko pewna awansu do półfinału imprezy, ale nawet... znając swoją rywalkę w boju o finał. Będzie nią Aryna Sabalenka - Białorusinka startująca pod neutralną flagą. Świątek awansu była pewna po zwycięstwach nad Darią Kasatkiną i Caroline Garcią.

Świątek nie ma litości! Stała się dla niej koszmarem

W zupełnie odmiennym nastroju do meczu przystępowała Cori "Coco" Gauff. Amerykanka przegrała dwa wcześniejsze starcia i nie miała już szans na to, by zameldować się w najlepszej czwórce. Mimo to czwartej rakiecie świata z pewnością nie brakowało motywacji, by przed własną publicznością, w Fort Worth spróbować choćby powalczyć ze Świątek.