Świątek śrubuje własny rekord! Nagranie podbija sieć

Polka od początku sezonu znajduje się w kapitalnej formie i nie ma sobie równych na całym świecie. W 2022 roku wygrała już cztery turnieje WTA: w Dausze, Indian Wells, Miami i Stuttgarcie właśnie. Seria 23 wygranych spotkań jest jej osobistym rekordem i jedną z najdłuższych w całym XXI wieku.

Niesamowite wyczyny Igi Świątek! Ten materiał to hit sieci

Nic zatem dziwnego, że wyczyny Igi Świątek zyskują gigantyczną popularność na całym świecie. Eksperci i kibice są pod wrażeniem nie tylko jej gry, ale i stylu bycia, pełnego żartów oraz humoru. WTA na swoim kanale YouTube opublikowała skrót finału z Sabalenką. Bije on rekordy popularności.

W nieco ponad 24 godziny obejrzało go ponad 400 tysięcy osób. Co ciekawe, intenauci zauważyli, że bardziej zdenerwowana, niż podczas meczu 20-latka była, gdy... musiała zjechać z rampy reklamowej samochodem, który wygrała w turnieju. Dominowały jednak komentarze, podkreślające jej klasę. "Maszyna do wygrywania" - napisał jeden z użytkowników.

Świątek nie ma wiele czasu na odpoczynek, gdyż jeszcze w tym tygodniu rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Madrycie. Będzie on (podobnie jak ten w Stuttgarcie) bardzo mocno obsadzony, a wielką nadzieją gospodarzy na przerwanie serii zwycięstw Igi będzie Paula Badosa, która w poniedziałek oficjalnie stała się numerem dwa na świecie.