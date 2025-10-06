Świątek spróbowała swoich sił w innej dyscyplinie. "Jedno jest pewne"

Iga Świątek od kilku już lat pozostaje jedną z czołowych tenisistek młodego pokolenia. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przez 125 tygodni była numerem "jeden", jednak jesienią ubiegłego roku straciła prowadzenie w światowym rankingu kobiecego tenisa na rzecz Aryny Sabalenki. Teraz Polka walczy zacięcie o powrót na szczyt, a aby tego dokonać, musi lepiej wypaść w Wuhan od obecnej liderki rankingu. Raszynianka nie daje się jednak przytłoczyć i bez stresu podchodzi do sytuacji. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju rangi WTA 1000 Świątek znalazła chwilę na oczyszczenie umysłu i postanowiła wykorzystać ten czas na... spróbowanie swoich sił w innej dyscyplinie sportowej.

Iga Świątek szaleje w Wuhan. Polka na koszykarskim boisku, tak podsumowała swoje umiejętności

W przeszłości Iga Świątek niejednokrotnie pokazywała, że poza znakomitymi umiejętnościami tenisowymi posiada także talent do piłki nożnej. W przerwach między meczami potrafiła żonglować piłką, imponując publiczności swoją koordynacją i swobodą w panowaniu nad futbolówką. Teraz nasza zawodniczka postanowiła spróbować swoich sił w innej dyscyplinie sportowej wymagającej umiejętnego wykorzystywania piłki i... wbiegła na koszykarski parkiet. Towarzyszyli jej członkowie jej teamu - Maciej Ryszczuk, Wim Fisette, Daria Abramowicz oraz Tomasz Moczek.

Fotką zrobioną już po meczu Świątek pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak sama przyznała, nie popisała się koszykarskimi umiejętnościami. "Jedno jest pewnie. Nie zostanę czołową koszykarką, ale dobrze się bawiłam" - podsumowała polska sportsmenka na Insta Stories.

Iga Świątek ze względu na wysokie rozstawienie w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan otrzymała wolny los. Zmagania rozpocznie więc od drugiej rundy, w której zmierzy się z triumfatorką meczu Camila Osorio - Marie Bouzkova. Poczynania polskiej gwiazdy śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

