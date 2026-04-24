Na razie w Madrycie głośniej o tym, co dzieje się wokół Igi Świątek poza kortem. Na placu gry Polka bez większych problemów poradziła sobie w meczu drugiej rundy, z kwalifikantką Darią Snigur.

Ukrainka postawiła się Raszyniance tylko na początku drugiego seta, gdy niespodziewanie objęła prowadzenie 2:0. Świątek szybko jednak odrobiła straty, wygrała sześć gemów z rzędu i zapisała na swoim koncie przekonywujące zwycięstwo 6:1, 6:2.

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie nie trwał długo, dlatego w czwartkowe popołudnie Świątek miała czas jeszcze na inne aktywności. Polka pojechała na stadion Santiago Bernabeu, gdzie wzięła udział w otwarciu... kortów treningowych, wykorzystywanych podczas madryckiego turnieju.

Prezent dla Świątek od szefa Realu. Nie wszystkim spodobał się

Dla jednej z najlepszych tenisistek świata czas znalazł sam szef Realu Madryt. Florentino Perez spotkał się ze Świątek i wręczył jej pamiątkową koszulkę Królewskich z nazwiskiem tenisistki oraz numerem jeden. Raszynianka i szef Realu zapozowali też do wspólnego zdjęcia, które szybko trafiło do sieci.

Koszulka madryckiego klubu dla Świątek nie została przez wszystkich odebrana pozytywnie. Pod fotografią pojawiło się kilka negatywnych komentarzy. Jeden z kibiców napisał, że od tego momentu... nie jest już kibicem Świątek. Inny internauta zwrócił uwagę, że Robert Lewandowski - piłkarz Barcelony - na pewno nie będzie rozbawiony, gdy zobaczy fotografię.

Warto dodać, że na Santiago Bernabeu Świątek zaprezentowała też imponujący pokaz swoich umiejętności piłkarskich. W czwartek o naszej tenisistce było też głośno za sprawą miłego przywitania się ze starszym synem Rafaela Nadala, co błyskawicznie wyłapali internauci.

Iga Świątek

Iga Świątek

Florentino Perez

Dawid Frankowski: Ciężko wytłumaczyć naszą grę w pierwszej połowie Polsat Sport