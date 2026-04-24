Świątek spotkała się z szefem Realu. Prezent dla niej wywołał burzę

Szymon Łożyński

Aktywnie poza meczami spędza czas Iga Świątek podczas turnieju w Madrycie. W czwartek, po wygraniu swojego pierwszego meczu w tegorocznej edycji zawodów, Polka ruszyła na Santiago Bernabeu. Na stadionie Realu spotkała się z samym szefem Królewskich. Florentino Perez miał dla tenisistki niespodziankę, która nie wszystkim fanom spodobała się.

Iga Świątek, w miniaturze spotkanie Polki z Florentino PerezemRobert Prange/x.com/SwiatekOOCGetty Images

Na razie w Madrycie głośniej o tym, co dzieje się wokół Igi Świątek poza kortem. Na placu gry Polka bez większych problemów poradziła sobie w meczu drugiej rundy, z kwalifikantką Darią Snigur.

Ukrainka postawiła się Raszyniance tylko na początku drugiego seta, gdy niespodziewanie objęła prowadzenie 2:0. Świątek szybko jednak odrobiła straty, wygrała sześć gemów z rzędu i zapisała na swoim koncie przekonywujące zwycięstwo 6:1, 6:2.

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie nie trwał długo, dlatego w czwartkowe popołudnie Świątek miała czas jeszcze na inne aktywności. Polka pojechała na stadion Santiago Bernabeu, gdzie wzięła udział w otwarciu... kortów treningowych, wykorzystywanych podczas madryckiego turnieju.

Prezent dla Świątek od szefa Realu. Nie wszystkim spodobał się

Dla jednej z najlepszych tenisistek świata czas znalazł sam szef Realu Madryt. Florentino Perez spotkał się ze Świątek i wręczył jej pamiątkową koszulkę Królewskich z nazwiskiem tenisistki oraz numerem jeden. Raszynianka i szef Realu zapozowali też do wspólnego zdjęcia, które szybko trafiło do sieci.

Koszulka madryckiego klubu dla Świątek nie została przez wszystkich odebrana pozytywnie. Pod fotografią pojawiło się kilka negatywnych komentarzy. Jeden z kibiców napisał, że od tego momentu... nie jest już kibicem Świątek. Inny internauta zwrócił uwagę, że Robert Lewandowski - piłkarz Barcelony - na pewno nie będzie rozbawiony, gdy zobaczy fotografię.

Warto dodać, że na Santiago Bernabeu Świątek zaprezentowała też imponujący pokaz swoich umiejętności piłkarskich. W czwartek o naszej tenisistce było też głośno za sprawą miłego przywitania się ze starszym synem Rafaela Nadala, co błyskawicznie wyłapali internauci.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekBERTRAND GUAY / AFP
Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
Starszy mężczyzna w garniturze przemawia stojąc przy przezroczystej mównicy z logo klubu sportowego, na tle widoczni dziennikarz z kamerą oraz kobieta słuchająca wystąpienia.
Florentino PerezBurak AkbulutAFP
Dawid Frankowski: Ciężko wytłumaczyć naszą grę w pierwszej połowie

