Bezpośrednio po turnieju w Bad Homburg Iga Świątek przystąpi do wielkoszlemowego Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca). I to w jakiej roli - jako obrończyni tytułu sprzed roku. To, już z marszu, powinno postawić ją właściwie na szczycie listy kandydatek do triumfu w imprezie. Tak się jednak nie dzieje. Eksperci skreślili jej nazwisko.

Świątek nie obroni tytułu w Wimbledonie? Widzą triumf Rybakiny albo Sabalenki

Patrick McEnroe i Mary Joe Fernandez, analitycy tenisowi z ESPN, solidarnie ogłaszają, że to nie Iga Świątek jest faworytką do wygrania Wimbledonu 2026. Kto zatem, według nich, tym razem podniesie paterę Venus Rosewater?

"Moją faworytką byłaby Rybakina, choć Sabalenka może być faworytką bukmacherów, nie wiem. Kilka razy wspominałem też o [Ivie] Jovic jako outsiderce" - mówi McEnroe w rozmowie ze SportsBoom.com.

Chociaż Rybakina i Sabalenka nie zdobyły tytułu przed Wimbledonem, nadal uważam, że mają przewagę nad resztą stawki

Przy okazji wskazuje też na inny komplet nazwisk, który może namieszać, lecz i tu na próżno szukać polskiego akcentu. "Myślę, że [Jessica] Pegula może sobie naprawdę dobrze poradzić. Jeśli Madison Keys się rozkręci, też może wypaść świetnie. [Alexandra] Eala uderza piłkę wcześnie, płasko i dobrze się porusza. Może być groźna" - przekonuje.

To nie wszystko. Padają jeszcze bowiem typy wskazujące na Lindę Noskovą z Czech oraz na Ukrainkę Martę Kostiuk.

Kto wygra Wimbledon wśród mężczyzn? Ekspert nie ma wątpliwości

McEnroe stanowczo wypowiada się także o możliwym triumfatorze singla mężczyzn. Jego zdaniem faworytem do wygrania Wimbledonu może być tylko jeden zawodnik i jest nim Jannik Sinner.

"Na drugimi miejscu prawdopodobnie umieściłbym Djokovica, bo grał całkiem dobrze w Paryżu, mimo że na początku było słabiej. Ale myślę, że rozegrał trzy dobre mecze, więc to doda mu pewności siebie" - precyzuje.

Niektórzy wysoko oceniają szanse Alexandra Zvereva. Niemiec wygrał wielkoszlemowy Roland Garros 2026, pokonując w finale Flavia Cobolliego po pięciosetowym boju, lecz - zdaniem eksperta EPSN - to za mało.

"Nie postawiłbym Zvereva w roli faworyta. Bardziej widzę tu widzę Taylora Fritza, który dopiero co pokonał Zvereva po zaciętym meczu [półfinał Terra Wortmann Open - przyp. red.]. Prawdopodobnie postawiłbym też na [Bena] Sheltona nieznacznie przed nim" - opowiada.

Liczy się jednak Sinner, a potem wszyscy inni

Na koniec ocenia, że w stawce może namieszać jakiś czarny koń. Kto może nim być w tym roku? Patrick McEnroe wskazuje na Jakuba Mensika z Czech. "Mensik może być świetnym graczem na trawie, biorąc pod uwagę jego serwis, atletyzm i potężne uderzenia" - podsumowuje.

Iga Świątek Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP





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