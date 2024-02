Świątek skończyła mecz i już taka deklaracja. Padło pytanie o jej "zmorę"

Iga Świątek nadspodziewanie prędko odpadła z ostatniego Australian Open po potyczce z Czeszką Lindą Noskovą i licząc od 20 stycznia miała przez kilka tygodni przerwy od występów na korcie. Oczywiście raszynianka w tym czasie nie próżnowała, trenując do kolejnych zawodów.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Sorana Cirstea. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

WTA Doha. Iga Świątek "gotowa na wszystko". Wygrała z Aleksandrową, a teraz...

"Nie skupiałam się na wyniku, wygrana to wygrana" - oświadczyła zawodniczka, która - jak przyznała - cieszy się, że udało jej się zamknąć współzawodnictwo w dwóch setach. Wkrótce potem Polka dostała również pytanie o swoje wspomnienia z pierwszej wizyty na turnieju w Dosze i to, czy wówczas też mogła cieszyć się takim wsparciem polskich kibiców jak obecnie.

Świątek dostała też pytanie o to, jak wykorzystuje czas w Katarze. "W wolnych chwilach relaksuję się na plaży. Będziemy mieć czas na muzea i inne rzeczy po turnieju" - stwierdziła.

Po spotkaniu tenisistka udzieliła też wypowiedzi Maciejowi Zarębie z Canal + Sport. "Już myślałam, że nie skończę ostatniego gema. Dobrze, że zachowałam koncentrację i zimną krew" - stwierdziła pół żartem, pół serio 22-latka, która potrzebowała pięciu piłek meczowych do postawienia kropki nad "i".

Dziennikarz zapytał też o to, z kim wolałaby się zmierzyć teraz - z Wiktoryją Azarenką czy z Jeleną Ostapenko, bo to któraś z nich będzie jej kolejną przeciwniczką.. "Obie te zawodniczki są wymagające, nie ma to znaczenia. Będę gotowa na wszystko" - skwitowała.