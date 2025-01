Iga Świątek mistrzynią świata ITF. Komunikat nadszedł tuż po zwycięstwie w Melbourne

Niedługo po triumfie ukazał się kolejny znakomity komunikat ws. raszynianki. ITF oficjalnie ogłosiła, że w ręce Igi Świątek powędrował tytuł mistrzyni świata . 23-latka odebrała go Arynie Sabalence, która została wyróżniona przed rokiem. Był to jej pierwszy od wielu miesięcy triumf nad Białorusinką. Liderka rankingu WTA triumfowała w półfinale rozgrywek w Cincinnati.

Nagroda dla Świątek, w Australii wrze. "Sabalenka kontrowersyjnie zlekceważona"

Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Sinner, jak i Świątek zostali oczyszczeni z zarzutów, a do tego odbyli kary, zarzuty ze strony Australijczyków wyglądają abstrakcyjnie. Światowa Agencja Antydopingowa nie zdecydowała się na odwołanie do CAS ws. raszynianki, a tym samym ma ona już "czystą kartę". Mimo to w tekście podkreślono, że "Sinner i Świątek zostali w zeszłym roku złapani na dopingu, co rzuciło cień na ich udział w Australian Open".