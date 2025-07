Świątek się nie zatrzymuje. Miliony na koncie Polki, kolejny rekord w Londynie

"Pierwszy raz naprawdę podoba mi się w Londynie" - przyznała po ostatniej piłce uśmiechnięta triumfatorka. "Przepraszam, zawsze tu uwielbiałam przyjeżdżać. Jesteśmy jednak tenisistkami, więc czujemy się lepiej poza kortem jeśli wychodzi nam gra na korcie. W tym roku czuję, że mogę grać w swoją grę i mam nadzieję, że to będzie trwało tak długo jak tylko możliwe . Zamierzam dalej iść do przodu i pracować" - dodała od razu.

Pomimo, że turniej wciąż trwa, Iga Świątek już pobiła rekord. Nie dotyczy on kwestii czysto sportowych. Chodzi o pieniądze podniesione z kortu. Awans do ćwierćfinału spowodował, że organizatorzy muszą wypłacić 24-latce minimum 400 000 funtów, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi prawie 2 000 000 złotych. A to przecież nie koniec. Za potencjalny triumf w ćwierćfinale Polka zgarnie 775 000 funtów (około 3 900 000 złotych).