Świątek się nie wahała ws. WOŚP. Padł apel, w tle wielkie pieniądze

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek od lat wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - i nie inaczej stało się w tym roku. Tenisistka w ramach akcji przeznaczyła na licytację wyjątkowe pamiątki ze swojego historycznego występu na Wimbledonie i - jak łatwo się domyśleć - aukcja zdobyła ogromną popularność. Czołowa rakieta globu postanowiła odnieść się do tego faktu i (nie pierwszy raz) wystosować konkretny apel do swych kibiców.

Po lewej stronie starszy mężczyzna w okularach i koszulce z kolorowym nadrukiem oraz napisem Gramy, bo lubimy, trzymający kartkę podczas wydarzenia, po prawej kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem podczas gry w tenisa.
Jurek Owsiak i Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Mark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w słusznej sprawie już po raz 34. - tym razem pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", bowiem celem tegorocznej edycji inicjatywy stało się wsparcie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Choć finał WOŚP - w ramach którego zadeklarowano zebraną kwotę na poziomie ponad 183 mln złotych - już za nami, to wciąż trwają liczne aukcje, wśród których są też - jak można rzec - prawdziwe hity. Dobrym przykładem jest tu licytacja, za którą stoi Iga Świątek.

Iga Świątek niezmiennie wspiera WOŚP. Jej licytacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem

Tenisistka przekazała na WOŚP dwa wyjątkowe przedmioty związane ze swym historycznym, pierwszym w karierze, triumfem na wielkoszlemowym Wimbledonie - rakietę, z której korzystała podczas zawodów oraz oryginalny turniejowy ręcznik.

Rankiem 31 stycznia aukcja znajdowała się już na pułapie ponad 130 tys. zł - i to skłoniło Świątek do krótkiego komentarza na Instagramie. "Dziękuję za Wasze ogromne serca! Pomagajmy do końca świata i jeden dzień dłużej" - zaapelowała, wykorzystując hasło tak często powtarzane przez Jurka Owsiaka, założyciela WOŚP.

Do końca licytacji pozostały tymczasem jeszcze niespełna dwa tygodnie - a więc można śmiało założyć, że kwota w tym przypadku jeszcze znacząco urośnie. Ogłoszenie pełnej sumy zebranej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nastąpi zapewne - już tradycyjnie - w marcu.

Iga Świątek szykuje się do kolejnych wyzwań w sezonie 2026

Iga Świątek tymczasem po zakończeniu swojej przygody na Australian Open szykuje się do kolejnych wyzwań w tourze - i powinniśmy zobaczyć ją w akcji już niebawem na Qatar TotalEnergies Open. "Tysięcznik" zostanie rozegrany w Dosze w dniach 8-14 lutego.

Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
Iga Świątek AFP
Iga Świątek
Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP
