Iga Świątek - Jelena Rybakina. Gdzie oglądać półfinał WTA w Indian Wells? Transmisja tv i stream online na żywo

Iga Świątek już po raz trzeci z rzędu może awansować do finału w 2023 roku . Liderka rankingu WTA ma na koncie jeden triumf w sezonie - w Dosze (18 lutego), z kolei przegrała decydujące starcie w ramach turnieju w Dubaju (25 lutego). W Katarze Polka pokonała w meczu o tytuł Jessicę Pegulę z USA, natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lepsza od Świątek była Czeszka Barbora Krejcikova.

Świątek - Rybakina. O której godzinie mecz o finał turnieju WTA w Indian Wells?

Mecz Świątek - Rybakina rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 2.00 w nocy czasu polskiego, z piątku na sobotę (17/18 marca). Będzie to czwarte tego dnia starcie w USA. O 19 i ok 21.00 odbędą się mecze deblowe WTA w Indian Wells (półfinały). Spotkanie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną ruszy tuż po zakończeniu pierwszego spotkania 1/2 singla, w którym Aryna Sabalenka zmierzy się z Marią Sakkari (od ok. 23.00).