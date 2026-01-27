Świątek - Rybakina. O której ćwierćfinał Australian Open? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z wtorku 27 stycznia na środę 28 stycznia o godzinie 1:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) w znakomitym stylu dotarła do ćwierćfinału tegorocznego Australian Open. Nasza tenisistka trzy z czterech meczów rozstrzygnęła w dwóch setach. Jedną partię oddała tylko Annie Kalinskiej (WTA 33) i w ani jednym spotkaniu nie spędziła na korcie nawet dwóch godzin. Polka pokazuje, że jest w znakomitej formie.

W ćwierćfinale Świątek stanie jednak przed najpoważniejszym wyzwaniem w trakcie tego turnieju. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina (WTA 5). Bilans Kazaszki na tegorocznym Australian Open wygląda jeszcze bardziej imponująco. Jak dotąd nie straciła ani jednego seta, a na korcie najwięcej czasu spędziła w starciu z Terezą Valentovą, ale była to zaledwie 1 godzina i 23 minuty. Rybakina bez wątpienia także jest w tym momencie bardzo mocna.

Rybakina jest jedną z rywalek, z którymi Świątek grała najczęściej w karierze. Obie tenisistki spotkały się ze sobą już 15 razy. Bilans to dziewięć zwycięstw Polki, przy sześciu triumfach Kazaszki, choć raz Świątek musiała skreczować, do czego doszło podczas turnieju w Rzymie w 2023 roku. Ostatnie pięć konfrontacji to cztery triumfy naszej zawodniczki, co jest dobrym prognostykiem przed tym ćwierćfinałem.

Iga Świątek MARK AVELLINO AFP

Jelena Rybakina David Gray AFP