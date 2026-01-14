Świątek ruszyła do walki o milion dolarów. Kobieta z mężczyzną w finale

Amerykanie w Nowym Jorku postawili pod koniec sierpnia w zeszłym roku na nową odsłonę rywalizacji par mieszanych - nie w tradycyjnej formie, jak zwykle w Wielkich Szlemach, ale na bazie zaproszeń - głównie dla specjalistów od singla. Co oczywiście spotkało się z krytyką w tenisowym środowisku, ale kibice dopisali.

W Melbourne już rok temu testowali coś innego - format "1 Point Slam", właśnie w tygodniu rozpoczynającym zmagania, którego zazwyczaj głównym punktem są eliminacje oraz ceremonia losowania głównych drabinek singla. Gwiazdą wtedy był Hubert Hurkacz, ale Wrocławianin... zaserwował w siatkę i odpadł.

Bo takie są zasady - jeśli jesteś profesjonalistą, masz do dyspozycji tylko jeden serwis. A jeśli amatorem - normalnie: dwa. O tym, kto serwuje, a kto odbiera, decyduje popularna gra "papier, kamień, nożyce". Triumfator bądź triumfatorka tej jednej akcji przechodzą dalej.

Rok temu Omar Jasika dostał czek na 60 tys. dolarów, ale - umówmy się - gwiazd było niewiele, "Hubi" zaś tą największą. Format się jednak sprawdził, organizatorzy AO poszli za ciosem. Główna nagroda wzrosła do miliona dolarów. A do zabawy ruszyli ci najlepsi.

1 Point Slam w Melbourne. Znakomita zabawa i rywalizacja na Rod Laver Arenie

W stawce uczestników pojawili się tak zawodowcy, obu płci, jak i amatorzy oraz celebryci. Ci, którzy przystąpili do eliminacji we wszystkich stanach Australii. I je przeszli. Jak Andreas Schneiter, będący trenerem tenisa, który w pierwszej parze zmierzył się z Corentinem Moutetem, 34. w singlowym rankingu ATP. To Schneiter wygrał losowanie, zaserwował na zewnątrz, Francuz odegrał slajsem w... aut. I uśmiechnął się, bo to z jednej strony rywalizacja, a z drugiej - zabawa.

Spośród 48 uczestników, 16 dostało wolne losy w pierwszej rundzie. W tym niemal wszystkie gwiazdy, z Alcarazem, Sinnerem, Świątek i Gauff na czele. Polka miała w drugiej rundzie zmierzyć się z trenerem Calonem Puttergrillem z Australii, mającym zawodowy ranking, bądź Flavio Cobollim, czołowym włoskim singlistą. Wygrał ten drugi, bo Puttergrill posłał piłkę z serwisu w siatkę.

Publiczność rozgrzał oczywiście Nick Kyrgios, choć musiał odbierać serwis amatora Steve'a Yarwooda. - Serce bije jak szalone, emocje jak na finale Wimbledonu. Idę odpocząć do szatni - śmiał się po wygraniu wymiany, skończył ją uderzeniem w linię.

Niby zabawa, a jednak nerwy też było widać. Gwiazdy tenisa rywalizował z amatorami w ! Point Slam David Gray AFP

Uśmiechów i reakcji pod publikę było sporo, Aliona Bolsova Zadoinov, kończąca wkrótce karierę, pokusiła się o serwis z dołu, niczym Sara Errani w kluczowych momentach swoich spotkań. Tyle że nie zaskoczyła Pedro Martineza - i odpadła.

W 1/16 finału pojawiły się już te największe gwiazdy, fetowane przez kibiców. A jako pierwsza - do starcia z Cobollim - ruszyła Polka. Iga przegrała grę palcami o wybór rozpoczęcia akcji, ale Włoch wybrał return, a nie serwis. I ustawił się na stronę przewagi. A Iga swoją akcję rozegrała dość ryzykownie, zaczęła rozrzucać rywala po bokach kortu. Aż w końcu, po jej forhendzie, Cobolli nie zdołał przenieść piłki nad siatką. I odpadł.

W jej ślady nie poszła Rybakina, później odpadła Gauff, która serwowała w pojedynku z Donną Vekić i... piłka uderzyła w połowę siatki. Tego etapu nie przeszli też: Jasmine Paolini, Felix Augere-Aliassime (Kanadyjczyk uległ amatorskiemu mistrzowi stanu Queensland Alecowi Reverente), Andriej Rublow (z Nickiem Kyrgiosem) i Alexander Zverev (z Joanną Garland z Tajwanu).

Droga Igi dalej wiodła przez zawodników z ATP - w 1/8 finału rywalem był Frances Tiafoe.To Amerykanin tym razem wprowadzał piłkę do gry, na stronę przewagi. I... nie trafił w karo! Iga znalazła się więc w 1/4 finału - tu za chwilę jej rywalem został Hiszpan Pedro Martinez. Za moment zaś, po kapitalnej wymianie, Amanda Anisimova pokonała Daniiła Miedwiediewa. I jakby było mało, odpadł Jannik Sinner - returnem odbił piłkę w siatkę przeciwko... amatorowi. A później w jego ślady poszli Kyrgios z Alcarazem, ten drugi przegrał wymianę z Marią Sakkari.

Do miliona dolarów Polce brakowało trzech wygranych akcji.

W starciu z Martinezem Iga serwowała, prowadziła wymianę, ale Hiszpan odpowiadał. I po jednym ze swoich slajsów sprawił, że Iga wyrzuciła piłkę za końcową linię. I odpadła.

Za moment Anisimova przegrała z Jordanem Smithem - i już było jasne, ż o milion dolarów zagra kobieta z mężczyzną.

Finalistą nie został ostatecznie pogromca Świątek - Martinez znów grał zachowawczo z amatorem Jordanem Smithem, a gdy zaryzykował, wyrzucił piłkę. Za moment do Australijczyka dołączyła Joanna Garland z Tajwanu, która odpadła już w kwalifikacjach kobiecego AO, ale przebiła się przez eliminacje "1 Point Slam".

A finał przed nami.

1 Point Slam

Ćwierćfinały:

Iga Świątek (Polska - Pedro Martinez (Hiszpania) 0:1

Amanda Anisimova (USA) - Jordan Smith (Australia, amator) 0:1

Donna Vekić (Chorwacja) - McCartney Kessler (USA) 1:0

Joanna Garland (Tajwan) - Maria Sakkari (Grecja) 1:0

Półfinały:

Pedro Martinez (Hiszpania) - Jordan Smith (Australia, amator) 0:1

Donna Vekić (Chorwacja) - Joanna Garland (Tajwan) 0:1

Finał:

Jordan Smith (Australia, amator) - Joanna Garland (Tajwan)

