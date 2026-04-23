Świątek rozpoczęła walkę w Madrycie. Niewiarygodne, kto pojawił się na trybunach

Turniej WTA 1000 w Madrycie rozpoczął się już kilka dni temu. W pierwszej rundzie zobaczyliśmy jednak tylko jedną Polkę. Magda Linette zapewniła sobie awans do drugiej rundy, w której zmierzy się z rewelacyjną Ivą Jović. Iga Świątek dostała wolny los z racji na wysoką pozycję w rankingu i rywalizację o tytuł rozpoczęła później.

Polka oficjalnie przywitała się z madrycką publicznością we wczesne czwartkowe popołudnie. Rywalką Igi była Ukrainka Daria Snigur. Spotkanie Polki ze zdecydowanie niżej notowaną przeciwniczką nie przyciągnęło niestety na trybuny wielkich tłumów. Prawdopodobnie więcej było miejsc wolnych, niż tych zajętych.

WTA: Iga Świątek na korcie, Thibaut Courtois na trybunach

Nie zmienia to jednak faktu, że na meczu Polki w jednym z boksów vipowskich zasiadł człowiek, który w Madrycie jest znany doskonale. Mowa o Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz Realu Madryt wraca do zdrowia po kontuzji. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, żeby z bliska obejrzeć poczynania jednej z największych gwiazd tenisa.

To nie pierwszy raz, gdy piłkarze Realu Madryt pojawiają się na trybunach kompleksu La Caja Magica. W miniony wieczór poczynania Rafaela Jodara z bliska śledził Jude Bellingham. W poprzednich latach na kortach oddalonych o kilkanaście kilometrów od Santiago Bernabeu oglądaliśmy także choćby Lukę Modricia, Toniego Kroosa czy przede wszystkim Cristiano Ronaldo.

Z Madrytu Rafał Sierhej

Jaume Munar - Alexander Shevchenko. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport