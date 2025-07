Świątek rozpędzona, Tauson też bardzo groźna. "Niesamowite piłki"

Jeśli przyjmiemy, że Aryna Sabalenka udowadnia, z pozycji najlepszej tenisistki świata jest główną faworytką do triumfu w Wimbledonie, to kto depcze jej po piętach? Patrząc na pogrom wielu innych, wyśmienitych tenisistek, nie ma wątpliwości, że do najwęższego grona dołączyła Iga Świątek.

Upał, młoda dziewczyna, rozmaitości i "strzały"

Polka zrobiła bardzo wyraźny progres w grze na tej nawierzchni. Piłka bardziej jej się słucha, a ona słucha wskazówek swojego sztabu i rozsądku, że trawa to nie strzelnica. Tutaj ważniejsza od siły jest precyzja oraz specyficzna parabola uderzeń. Taką kombinacją, z domieszką mocy, można urządzać przeciwniczkom po ich stronie siatki koszmar, co mam okazję obserwować z najbliżej odległości od pierwszego meczu 24-latki.

Ta faza turnieju to zawsze dobra okazja, by zachęcić zawodnika to swego rodzaju podsumowań. Turniej wszedł w półmetek, więc ciekawe jest spojrzenie na to, co działo się przez pierwszy tydzień. Wysłannik Interii zapytał Świątek, jak tenisowo buduje się wraz z przebiegiem rywalizacji przy SW19. I idąc dalej, na przestrzeni trzech rozegranych spotkań, jakie sama wyciągnęła generalne wnioski, być może uznając, że pewnych akcentów w grze należy dodać, a innych nieco odjąć.

- Szczerze mówiąc każdy z tych meczów był zupełnie inny - rozpoczęła Iga, przechodząc automatycznie do szczegółów: - Zaczęłam turniej grając w 30 stopniach Celsjusza z dziewczyną młodą (22-letnią Poliną Kudiermietową - przyp.), co do której wiedziałam, że swoją solidnością prawdopodobnie będę w stanie z nią wygrać. Ale też nie wiedziałam, czego spodziewać się po drugiej stronie siatki. Potem zagrałam z Cathy McNally, która grała jakby wolniejszym tempem, ale miała bardzo urozmaicony tenis. A teraz z Danielle Collins, która lubi, mówiąc kolokwialnie, strzelać piłkami i grać bardzo agresywnie. Po prostu lubi grać na jeden strzał - wyodrębniła w analizie Polka.

Następnie dokonała syntezy tego wszystkiego i przeszła do wniosków.

- Reasumując, te mecze były tak różne, że do każdego podchodzę w pewnym sensie, jakby to była inna historia. Ciężko mi tutaj porównać moją grę. Jednak na pewno z Danielle cieszę się, że przy tym tempie byłam w stanie być solidna, a także grać dużo dobrych piłek z defensywy oraz wykorzystywać właśnie to poruszanie, nad którym też pracowałam. Więc ogólnie wnioski mam takie, że zagrałam przeciwko różnym stylom gry i cieszę się, że na razie z każdym sobie poradziłam

Przed podopieczną Wima Fissette'a kolejne wyzwanie. A przynajmniej w ten sposób sama, z pełnym szacunkiem dla przeciwniczki, patrzy na starcie z 22-letnią Dunką Clarę Tauson. Ma z nią wygrane dwa mecze, ale to było kilka lat temu, w dodatku na twardej nawierzchni.

Świątek z uznaniem dla Tauson. Byle kto nie wyrzuca Rybakiny

Tauson najpełniej rekomenduje to, że pokonała bardzo groźną zawodniczkę, typowaną do starcia ze Świątek, czyli Kazaszkę Jelenę Rybakinę.

- Z pewnością, jeśli ktoś jest tutaj już w czwartej rundzie, to znaczy, że zagrał kilka fajnych meczów. Zwłaszcza, jeśli Clara wygrała z Rybakiną, która wiadomo, że lubi grać na trawie. Przygotuję się do tego meczu taktycznie. Ciężko mi na razie ocenić, bo nie obejrzałam żadnego jej meczu, byłam skupiona na sobie, a też nie wiedziałam z kim później będę grać, bo nie patrzę na drabinki. Będę gotowa na to wyzwanie - uspokoiła swoich fanów raszynianka. I wskazała, co może imponować w tenisie Tauson.

- Na pewno będzie to wyzwanie. Tauson gdy gra dobrze, potrafi uderzać świetne serwisy, posyła niesamowite wygrywające piłki. Ma świetne czucie na rakiecie i naprawdę jest utalentowana

Jeden z zagranicznych dziennikarzy pochwalił Igę, że jest naprawdę silna mentalnie, a to płaszczyzna, która jest niezwykle ważna. Postanowił ją dopytać, jakie zawodniczki z grona tych, przeciwko którym grała lub po prostu je zna, uważa za najlepiej rozumiejące "tę grę".

- Cóż, zawsze czuję, że to Czeszki mają świetne przeczucie tego, co się wydarzy. Mogą jakby spodziewać się wcześniej tego, co dopiero będzie, czasami "czytają" bardzo dobrze. To nie jest całkowicie kwestia ich strony mentalnej, ale dziękuję za powiedzenie tego o mnie. Jednak wiesz, jeśli przegram dwa razy, ludzie powiedzą coś przeciwnego - uśmiechnęła się Świątek. - Ale tak, na pewno wiem, że to ważna część tenisowej gry. Myślę, że każdy najlepszy gracz również pracuje obecnie nad tą dziedziną. Natomiast nie chciałabym oceniać personalnie, ponieważ każdy jest inny i każdy potrzebuje innej atmosfery na korcie, aby dobrze grać - bardzo rozsądnie wyjaśniła swoje stanowisko.

Artur Gac, Wimbledon

