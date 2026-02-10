Pod nieobecność Aryny Sabalenki, Iga Świątek została rozstawiona z "1" w pierwszym tysięczniku w tym sezonie. Nasza reprezentantka miała dotychczas mnóstwo pozytywnych wspomnień związanych z rywalizacją w stolicy Kataru. Raszynianka wygrywała zmagania w tej lokalizacji w sezonach 2022, 2023 i 2024. Trzy lata temu rozgrywki miały rangę WTA 500, w pozostałych dwóch przypadkach - "1000". Piękna passa zwycięstw została przerwana dopiero 12 miesięcy temu, kiedy to Polka zanotowała wyraźną porażkę w półfinale z Jeleną Ostapenko.

W tym roku wiceliderka rankingu zamierzała wrócić na triumfalną ścieżkę. Z racji swojej pozycji w kobiecym zestawieniu, Świątek miała zagwarantowany wolny los w premierowej fazie. Dzięki temu dostała dodatkowy czas na odpowiednie przygotowanie się do rywalizacji w Dosze. W ciągu ostatniego tygodnia odbyła kilka solidnych treningów, sparowała m.in. z Amandą Anisimovą. Dzisiaj przyszedł czas na pierwszy oficjalny mecz Igi w tegorocznej edycji zmagań w stolicy Kataru.

Przeciwniczką Polki okazała się Janice Tjen. Reprezentantka Indonezji była jednym z objawień ubiegłego sezonu. Na początku listopada zdobyła swój premierowy tytuł w singlu na poziomie głównego cyklu rozgrywek, wygrywając turniej WTA 250 w Madrasie (Chennai Open). W tym roku również sięgnęła już po trofeum, tyle że w deblu - w duecie z Katarzyną Piter. Razem z Polką okazały się najlepsze podczas imprezy rangi "250" w Hobart. Wczoraj 23-latka zdeklasowała Beatriz Haddad Maię, triumfując 6:0, 6:1. Dzisiaj przyszedł czas na pierwsze w karierze starcie ze Świątek.

WTA Doha: Iga Świątek kontra Janice Tjen w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Polka bardzo pewnie weszła w spotkanie, jakby od razu chcąc potwierdzić, że doskonale czuje się na kortach w stolicy Kataru. Także rywalka dawała jej sporo komfortu, przez co Iga miała sporo czasu na rozgrywanie akcji na własnych warunkach. Nasza reprezentantka bardzo szybko dokładała kolejne gemy na swoje konto. W premierowej odsłonie Tjen zaczepiła się tak naprawdę na grę jedynie w szóstym gemie, kiedy to broniła się przy swoim podaniu przed tzw. bajglem. Janice wypracowała sobie piłkę na pierwsze "oczko", ale ostatecznie nie wygrała ani jednego rozdania w tej fazie spotkania. Raszynianka triumfowała w tej partii 6:0.

Na starcie drugiej części pojedynku obserwowaliśmy spadek koncentracji w poczynaniach Świątek. Turniejowa "1" zanotowała kilka pomyłek i szybko zrobiło się 0-40. To oznaczało trzy break pointy z rzędu dla tenisistki z Indonezji. Jedną okazję udało się zniwelować, ale przy drugiej Iga popełniła podwójny błąd serwisowy. Na trybunach rozległ się gromki aplauz - kibice chcieli w ten sposób zachęcić Tjen do dalszej walki, by mecz potrwał jak najdłużej. Po zmianie stron Raszynianka błyskawicznie odrobiła jednak stratę przełamania. W trzecim gemie znów miała trochę kłopotów przy swoim serwisie, ale tym razem wróciła ze stanu 15-40, kończąc rozdanie asem.

W kolejnych minutach obserwowaliśmy wyrównaną walkę na korcie. Obie pilnowały swoich podań, a reprezentantka Indonezji świetnie wypadała w defensywie, przebijała sporo piłek na drugą stronę. Przełomem okazał się ósmy, bardzo zacięty gem. Janice posiadała dwie szanse na 4:4, ale brakło jej "kropki nad i". Polka doskonale zdawała sobie sprawę, że przełamanie w tym momencie pozwoliłoby jej na serwowanie po zwycięstwo w spotkaniu. I Świątek dopięła swego - przy drugim break poincie wrzuciła chytrą piłkę za siatkę, której rywalka nie była w stanie odegrać. Potem Iga pewnie utrzymała podanie. Asem zapewniła sobie triumf 6:0, 6:3 po 69 minutach walki. O ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze powalczy z Darią Kasatkiną. Reprezentantka Australii wyeliminowała dzisiaj Elise Mertens.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Janice Tjen jest dostępny TUTAJ.

