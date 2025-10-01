Iga Świątek w Pekinie była rozstawiona z numerem "1". Polka była jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w stolicy Chin. Na inaugurację rozprawiła się z Yue Yuan (6:0, 6:3), a następnie pokonała Camilę Osorio, która skreczowała przy stanie 6:0, 0:0 40-0. W walce o ćwierćfinał spotkała się z Emmą Navarro, którą w przeszłości pokonywała dwukrotnie bez większych problemów. Tak więc w środę była faworytką w meczu z Amerykanką rozstawioną z numerem "16". Dwa pierwsze sety były niezwykle wyrównane i o wszystkim decydowała trzecia partia. W niej świetnie spisała się Amerykanka, która ostatecznie triumfowała 6:4, 4:6, 6:0.

Tak ocenili występ Świątek. Polka nie miała prawa wygrać tego spotkania

Tuż po ostatniej piłce tenisowi eksperci zabrali głos na temat meczu Świątek - Navarro. Wszyscy zgodnie wskazują na liczbę popełnionych błędów przez Polkę. W całym spotkaniu było ich aż 70!

"70 niewymuszonych błędów. No nie dało się tego wygrać..." - napisał Maciej Zaręba z redakcji Canal+.

"Iga Świątek dziś 35 WIN i 70 UE (sic!). Emma Navarro zasłużenie w ćwierćfinale" - podkreślił Rafał Smoliński.

"Gdy Polka wygrała drugiego seta po zaciętej końcówce, wydawało się, że wraca na dobre tory. W decydującej partii zupełnie jednak nie szło. Wiceliderka rankingu przegrywała kolejne gemy rozgrywane na przewagi, przez co podcinała sobie skrzydła. 70 niewymuszonych błędów w całym pojedynku - to statystyka, która definiuje dzisiejszą przegraną z Amerykanką" - podsumował Mateusz Stańczyk.

"Ukłony dla Emmy Navarro, ale Iga Świątek podarowała jej 70 (!) z 99 punktów. Przegrała sama ze sobą" - napisał Łukasz Jachimiak.

"Wow. Świątek przegrała po raz pierwszy w Pekinie. Sabalenka czuje się teraz znacznie pewniej w walce o zakończenie roku" - zaznaczył Jose Morgado, który wspomniał o rywalizacji Polki i Białorusinki o bycie numerem jeden w rankingu WTA.

Navarro w ćwierćfinale zagra z Jessicą Pegulą albo Martą Kostiuk. Z kolei Świątek może już myśleć o turnieju WTA 1000 w Wuhan, który rozpoczyna się 6 października.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w 1/8 finału w Pekinie Pedro PARDO AFP