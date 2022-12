W czasie, kiedy duża część Polaków zasiadała już do wigilijnego stołu Iga Świątek toczyła jeszcze ostatnią tegoroczną rywalizację. Polka w Dubaju zmierzyła się z Jeleną Rybakiną w finale pokazowego turnieju World Tennis League.

Dla Świątek było to podsumowanie doskonałego roku, bezsprzecznie najlepszego w karierze. Polka od kwietnia jest liderką rankingu WTA, a w 2022 roku wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe.

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Świetna gra rywalki Polki

Jako pierwsza serwowała zawodniczka z Kazachstanu i w pierwszym gemie wygrała po siedmiu piłkach. Co ważne, przy stanie 40:40 w turnieju WTL nie gra się na przewagi, a następny punkt jest decydujący. O ostatecznej wygranej w meczu nie decyduje też liczba wygranych setów, a... gemów.

To jednak podziałało na Igę Świątek motywująco. Polka wygrała trzy kolejne gemy - najpierw wygrywając swoje podanie, a następnie przełamując Rybakinę i znów triumfując przy swoim serwisie. Z 0:3 doprowadziła do stanu 3:3!

Kolejne gemy należały zaś do Rybakiny. Kazaszka pokazała naprawdę dobry tenis, wychodząc na prowadzenie 5:3. Następny gem okazał się ostatnim w pierwszym secie. Rybakina serwowała i choć Świątek doprowadziła do stanu 40:40, to przegrała decydującą piłkę.