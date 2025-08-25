Wtedy o jej przeciwniczce nie było jeszcze wtedy tak głośno. Chodzi o bardzo lubianą w Polsce Jasmine Paolini. Znano ją raczej jako bardzo dobrą deblistkę, choć starała się pokazywać, że ma smykałkę również do singlowych występów. Już w I rundzie US Open trafiła jednak na przeciwniczkę, z którą do teraz ani razu jeszcze nie wygrała.

Iga Świątek zaliczyła wielki triumf na US Open

Świątek w 2022 roku miała za sobą wygrane już w kilku turniejach i spory apetyt na więcej. Zwyciężyła wtedy w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa pokonała w finale Coco Gauff. Potem widać było, że polską tenisistkę dopadło zmęczenie i niewielu nastawiało się na jej triumf podczas US Open.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Polka zadziwiła jednak wszystkich i ostatecznie sięgnęła po trofeum. Jej triumfalny marsz rozpoczął się od rywalki, która wówczas nie sprawiła jej większych trudności, a ostatnio była jej rywalką w finale turnieju w Cincinnati. Od tamtego czasu długą drogę przeszła także Jasmine Paolini.

Iga Świątek gładko pokonała Jasmine Paolini

30 sierpnia 2022 roku Iga Świątek stanęła na korcie Louisa Armstronga i zmierzyła się na nim ze wschodzącą, choć starszą od niej, gwiazdą debla, Jasmine Paolini. Włoszka nie stawiała w czasie spotkania jednak zaciętego oporu i gładko uległa Świątek, ugrywając w meczu jedynie trzy gemy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:0.

Świątek miała wtedy jeszcze nad czym pracować. Jej pierwszy serwis nie był najlepszy - drugie podanie okazało się dla niej, według statystyk, o wiele korzystniejsze. Nie popełniła jednak w tym meczu żadnego podwójnego błędu i zdobyła ponad połowę więcej punktów z returnu niż jej rywalka. Okazało się, że Polka dopiero się rozkręcała, co pokazała w następnych spotkaniach, w których trafiła na bardzo trudne rywalki, w tym Jessicę Pegulę, Arynę Sabalenkę czy Ons Jabeur w wielkim finale. Każdą z nich udało jej się jednak pokonać.

Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Narzekała wtedy na piłki, którymi grały kobiety Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy US Open w singlu w 2022 roku BEN STANSALL / AFP AFP