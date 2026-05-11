Iga Świątek szuka swojej najlepszej formy. Polka jak na razie w tym sezonie nie potrafiła zaprezentować dyspozycji, do której przyzwyczaiła nas przez lata. Nasza gwiazda słynęła z tego, że w kluczowych momentach prezentuje swój najwyższy poziom. W tym sezonie niestety dotychczas było inaczej.

W związku z tym Świątek zadysponowała zmiany w swoim sztabie szkoleniowym. Z pracą pożegnał się Wim Fissette. Belga po kilku dniach oczekiwaniach zastąpił Francisco Roig. Pod wodzą Hiszpana Polka przygotowywała się na Majorce do jej ulubionego okresu sezonu - tego na nawierzchni ziemnej.

"Oświadczenie". Organizatorzy reagują na triumf Świątek

Wydaje się, że efekty tej pracy powoli zaczynają być widoczne. Iga z meczu na mecz turnieju WTA 1000 w Rzymie rozkręca się. Najlepszym potwierdzeniem tych słów był występ Świątek w czwartej rundzie. W walce o ćwierćfinał Iga rozbiła utytułowaną Naomi Osakę 6:2, 6:1.

Po meczu powiedziała, że był to jej najlepszy mecz na nawierzchni ziemnej w tym sezonie. Organizatorzy nie omieszkali pochwalić Igi w mediach społecznościowych turnieju. "Oświadczenie" - czytamy w pierwszym wpisie po meczu. Na fotografii widzimy uradowaną Igę oraz wynik meczu.

"Straszne godziny. Dwa lata po epickim triumfie w Paryżu, Iga Świątek prezentuje doskonały występ w Rzymie przeciwko Osace, 6:2, 6:1!" - napisano w kolejnym wpisie. Świątek o pierwszy półfinał w sezonie zagra w środę z Jessiką Pegulą. Godzinę meczu poznamy jutro.

Rozwiń

Iga Świątek TIZIANA FABI AFP

Naomi Osaka na BNP Paribas Arena TIZIANA FABI AFP

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie MARCO BERTORELLO / AFP AFP

Jannik Sinner - Alexei Popyrin. Skrót meczu Polsat Sport