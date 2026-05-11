Iga Świątek w turniej WTA 1000 w Rzymie weszła, wygrywając trudny mecz z Catherine McNally. Polka po pokonaniu swojej przyjaciółki z czasów dzieciństwa mierzyła się z reprezentantką gospodarzy - Elisabettą Cociaretto. Na Campo Centrale Iga nie dała Włoszce żadnych szans.

Pokonanie gospodyni oznaczało, że w czwartej rundzie rzymskiego "tysięcznika" czeka na nas wielki hit. Trudno inaczej podchodzić do spotkania Igi Świątek z Naomi Osaką. Co jednak ciekawe organizatorzy nieco po macoszemu podeszli do polsko-japońskiej rywalizacji.

Świątek rozbiła Osakę. Krótka ocena Jessiki Peguli

Mecz Igi rozegrano bowiem nie na Camp Centrale, a na drugim co do ważności korcie - BNP Paribas Arena. Nie przeszkodziło to naszej gwieździe w niczym. Polka właściwie od pierwszej do ostatniej piłki dominowała. Świątek ostatecznie wygrała 6:2, 6:1 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.

Po meczu udzieliła wywiadu "Canal + Sport". - Myślę, że to był mój najlepszy mecz na korcie ziemnym w tym sezonie. Ten był naprawdę solidny występ. Od początku do końca realizowałam swój plan bez żadnego zawahania - rozpoczęła nasza gwiazda.

- Odkąd zaczełam pracę z Francisco chciałam wrócić do grania solidniejszego tenisa, do podejmowania mniejszego ryzyka i grania bardziej procentowego tenisa. Po to trenowaliśmy cały miesiąc, żebym mogła grać takie mecze. Serwis bez wątpienia się poprawił, także moja pewność w tym aspekcie. Czułam, że w każdej chwili mogę na niego liczyć i zagrać już dalej z końca kortu - dodała.

- Jessika to bardzo wymagająca przeciwniczka, doświadczona. Potrafi grać z zimną krwią, muszę być gotowa na jej płaskie granie, nie jest to przyjemna piłka. Jutro będziemy mieli trening i będę mogła się na to przygotować - zakończyła Świątek, która na kort wróci w środę.

Iga Świątek w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Naomi Osaką FILIPPO MONTEFORTE AFP

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie MARCO BERTORELLO / AFP AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie IRH / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Frances Tiafoe - Andrea Pellegrino. Skrót meczu Polsat Sport